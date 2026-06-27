UFC Bakú o UFC Fight Night | Cartelera completa y donde ver por TV en España la velada con Fiziev vs Torres como combate estelar

Rafael Fiziev y Manuel Torres cierren un cartel espectacular del UFC Fight Night que este sábado se celebra en Bakú (Azerbaiyán)

La UFC sale de nuevo de Estados Unidos para desembarcar en Azerbaiyán, concretamente en el National Gymnastics Arena de Bakú, donde Rafael Fiziev tratará de retomar su carrera hacia la lucha por el cetro del peso Ligero de la UFC, el que ahora tiene Gaethje, pero para ello deberá ganar al mexicano Manuel 'El Loco' Torres en un combate que se aventura, como poco, muy entretenido.

Será un UFC Fight Night con sólo cuatro rankeados en la UFC, pero con un gran nivel y nombres muy conocidos entre los contendientes. No obstante, el principal duelo es el que enfrenta al luchador local ante Torres. Fiziev llegar de encajar cuatro derrotas en sus cinco últimos combates, aunque siempre fueron con los mejores de su división y, entre ellas, dos veces con Justin Gaethje, reciente verdugo de Ilia Topuria.

'El Loco' Torres, en cambio, lleva cuatro victorias en sus cinco últimos duelos, algunas destacadas como las logradas ante Drew Dober o Grant Dawson, de ahí que se presente, a priori, una pelea muy pareja entre ambos.

Fiziev no será el único local del cartel, pues también luchan Nazim Sadykhov, que se las ve con el brasileño Matheus Camilo, o ya en el cartel preliminar Farman Hasanov o Tahir Abdullayev. Aunque el evento está lleno de rusos, ucranianos o kazajos, entre ellos Bekzat Almakhan, el peleador al que hace unos meses doblegó Aleksandre Topuria.

Cartelera estelar UFC Bakú

Rafael Fiziev vs Manuel Torres (Peso ligero)

Shara Magomedov vs Michel Pereira (Peso medio)

Nazim Sadykhov vs Matheus Camilo (Peso ligero)

Asu Almabayev vs Charles Johnson (Peso mosca)

Ikram Aliskerov vs Brunno Ferreira (Peso medio)

Abus Magomedov vs Michael Oleksiejczuk (Peso medio)

Cartelera preliminar UFC Bakú

Farman Hasanov vc Eric Nolan (Peso wélter)

Abdul Rakhman Yakhyaev vs Julius Walker (Peso semipesado)

Nursulton Ruziboev vs Andrey Pulyaev (Peso medio)

Kaan Ofli vs Javier Reyes (Peso pluma)

Daniil Donchenko vs Theodor Berggren (Peso wélter)

Bekzat Almakhan vs Jean Matsumoto (Peso gallo)

Tahir Abdullayev vs Jefferson Nascimento (Peso wélter)

A qué hora es el combate entre Rafael Fiziev y Manuel Torres

La velada tendrá lugar hoy sábado 27 de junio de 2026 desde el National Gymnastics Arena de Bakú (Azerbaiyán), recinto con capacidad para albergar unos 10.000 espectadores.

Respecto a los horarios de los combates, en este caso el UFC Bakú se disputa a partir de las 15:00 horas (horario peninsular español) cuando comiencen las peleas preliminares; mientras que el cartel principal, en el cual se incluye la pelea entre Rafael Fiziev y Manuel Torres, dará inicio a partir de las 18:00 horas.

Dónde ver por TV la pelea de Rafael Fiziev y Manuel Torres

En cuanto al canal y a las plataformas por las que se podrá seguir la pelea entre Rafael Fiziev y Manuel Torres, la cadena que tiene sus derechos para emitir en España es Eurosport.

En este caso, se podrán ver los combates en streaming a través de la app de HBO Max. El evento empieza a las 15:00 horas y podrá verse en España a partir de las 16:00 en HBO Max. Los preliminares, al completo, también pueden verse por la APP de la UFC, UFC Fight Pass.

En ESTADIO Deportivo les informaremos de todo lo que ocurra en el Climate Pledge Arena de Seatlle.