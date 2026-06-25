La cara de Topuria once días después del UFC Casa Blanca

El 'Matador' evoluciona favorablemente de las heridas que sufrió en su rostro durante el combate celebrado en la Casa Blanca frente al estadounidense Justin Gaethje. Así, al menos, lo ha confirmado su preparador físico, Jesús Gallo

Aunque es pronto para decirlo, pero conociendo a el 'Matador', Ilia Topuria ya ha dado el primer paso para volver al octógono. Tan sólo 11 días después de sufrir su primera derrota en la UFC, el luchador español de origen georgiano ya se puede reconocer ante el espejo. Su cara vuelve a ser la de siempre. O casi.

Una fractura de sendos huesos orbitales y otra de nariz fueron las secuelas más serias que le dejó Justin Gaethje en el UFC Casa Blanca que se celebró el pasado 14 de junio. Y afortunadamente en ninguna hubo desplazamiento, lo que habría complicado aún más la recuperación de dichas lesiones.

Y para que sus seguidores estén tranquilos, su preparador físico, Jesús Gallo, ha dado detalles en una entrevista con SerEbro EnlosDeportes de cómo se encuentra el luchador, que guarda reposo absoluto en su casa y que seguirá haciéndolo durante tres o cuatro meses aproximadamente.

"Físicamente, por lo que he visto día a día, ya parece una persona completamente diferente. Obviamente, todavía siente algo de molestia y cosas así... pero honestamente parece que ni siquiera estuvo en una pelea", analiza un Gallo que se muestra sorprendido con la capacidad de recuperación del hispanogeorgiano.

"Toda la hinchazón en su rostro ha desaparecido, y cada moretón que tenía ha bajado. Obviamente, todavía tiene algo de molestia y sensibilidad alrededor de su rostro, pero a primera vista, parece alguien que ya se ha recuperado bien... y ni siquiera ha pasado una semana... bueno, una semana y un par de días", relata en dicho medio.

Topuria: "Volveré más fuerte, más sabio y mucho más peligroso"

Un día después de la pelea en la Casa Blanca con motivo del 80 cumpleaños del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Ilia Topuria pensaba esto: "Volveré más fuerte, más sabio y mucho más peligroso". Incluso se atrevió a pedirle la revancha a Justin Gaethje cuando ni tan siquiera podía ver fruto del hinchazón que tenía en sendos ojos.Lo hizo a través de su cuenta de Instagram, desde fue también deportivo felicitando a su rival: "Justin, enhorabuena. Dijiste que dejarías tu huella en mi cara... y lo has hecho. Me dejaste sin visión en el ojo derecho en el primer asalto, y al final del segundo, también en el izquierdo. No hay excusas".

Y para quien dudara de su había llegado o no en sus mejoras facultades físicas, también dejó un recado: "He tenido una de las mejores preparaciones de mi vida. Llegué en plena forma, preparado y listo. Anoche fue tu noche. Así es este deporte. La gloria y el dolor van de la mano. Me recuperaré. Descansaré. Y volveré más fuerte, más sabio y mucho más peligroso. Y créeme... esta historia entre nosotros está lejos de haber terminado. Tendremos nuestra revancha".

Ahora, once días después de perder el título de campeón del peso ligero de la UFC, Topuria se encuentra ya tachando los días en su calendario para volver a recuperarlo. Eso sí, los médicos le han recomendado a guardar reposo absoluto.

El plan de recuperación de Ilia Topuria

El luchador hispano-georgiano está ahora mismo haciendo lo justo y necesario en su día a día. Y todo con movimientos muy lentos. Y es que las dos fracturas sufridas en ambos huesos orbitales necesitan un cuidado al máximo y estar exentas de movimientos bruscos.

El 'Matador' no podrá hacer nada de actividad física durante tres o cuatro meses, según vayan viendo la evolución de las mismas. Asimismo, una vez que le den el alta médica para volver a prepararse físicamente, Ilia deberá hacerlo de manera gradual.

Al no haber desplazamiento, Topuria ha podido evitar el quirófano, pero, antes de volver a recibir algún golpe en las zonas afectadas, deberá someterse a otro exhaustivo examen médico para confirmar que sendas órbitas se encuentran en perfecto estado. Y es que una recaída podría provocarle serios problemas de visión en un futuro según los expertos.