Barça - Valencia Basket en directo hoy | Cuarto partido de la final de la Liga ACB 2025-2026 de Baloncesto en vivo

Retransmisión en directo del cuarto partido de la final de la Liga ACB, que enfrenta al Barça y al Valencia Basket en el Palau Blaugrana

¡Buenas tardes! Arrancamos con el cuarto partido de la final de la Liga ACB, que enfrenta al Barça y al Valencia Basket en el Palau Blaugrana y en el que los taronjas podrían proclamarse campeones.

El triunfo del conjunto de Pedro Martínez en el tercer encuentro confirmaba la remontada de sus pupilos después de haber perdido en el Roig Arena el primer encuentro de la serie

"Nos hemos atado al plan de Pedro (Martínez), trabajando, y por eso hemos tirado adelante. (...) Tenemos que seguir humildes porque el Barça es un gran equipo con jugadores veteranos. El cuarto partido será similar al tercero e intenso".

Sólo 250 aficionados del Valencia Basket han viajado hasta la Ciudad Condal, pero el Roig Arena ha abierto sus puertas para que puedan seguir ahí el partido y apunta a lleno total a menos de una hora de que arranque el encuentro.

El Valencia Basket ha logrado darle la vuelta a una final de la Liga ACB que empezó muy mal para él y afronta con la posibilidad de proclamarse campeón el cuarto partido ante el Barça en el Palau Blaugrana.

El equipo de Pedro Martínez, que se hizo con el factor campo tras la prematura eliminación del Real Madrid, tiene ante sí la posibilidad de cerrar un año histórico, en el que ha ganado la Supercopa de España, ha estado en la Final Four de la Euroliga después de acabar segundo la Liga regular y, ahora, podría ganar su segunda Liga ACB.

El Barça, con el que pocos contaban tras su mala temporada, tratará de impedírselo y lo hará tirando de su condición de anfitrión, algo que no le valió en el tercer partido y tampoco en el duelo que les enfrentó al equipo taronja y que cerró la temporada regular en la Liga ACB.

Jean Montero, el héroe de los dos últimos partidos, quiere despedirse a lo grande antes de marcharse a Grecia y espera hacerlo como campeón y, posiblemente, si su equipo gana, como MVP.

La estrella dominicana firmó 29 puntos en el tercer partido y a él se unieron un Braxton Key que está acabando la temporada de forma sensacional o la regularidad de ameron Taylor, Brancou Badio u Omari Moore. Sergio de Larrea, por su parte, afronta el partido sabiendo que ha sido elegido en la primera ronda del Draft de la NBA y que jugará en los vigentes campeones, los New York Knicks, en los próximos años.

En el equipo blaugrana. Xavi Pascual quiere despedirse de su público con un triunfo antes de cerrar su segunda etapa como barcelonista y, al menos, forzar un equipo partido en el que todo sería una lotería.