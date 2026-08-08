El Valencia Basket ficha talento 'nacional' y Colby Jones se queda fuera

El club taronja confirma su apuesta de futuro con un pívot dominante, del que se espera que esté entre los mejores del continente en los próximos años

Los que dudaban que el Valencia Basket, tras la salida de su técnico y de algunas de sus principales estrellas, pudiera bajar su nivel ya se habrán desengañado. Juan Roig, propietario del club, ya avisó que el proyecto es a largo plazo y que el vigente campeón de la Liga ACB va a seguir estando entre los mejores del continente en los próximos años.

Hace tan sólo unos días fichó a un jugador que también interesaba al Real Madrid (Armoni Brooks) y su última incorporación ha sido un pívot dominante con un gran futuro y que, además, cuenta como cupo al haberse formado en España. El pívot maliense Oumar Ballo (2.13m. y 24 años) está llamado a ser uno de los mejores de Europa en su posición en los próximos años y el Valencia lo ha atado en pleno crecimiento y le ha cedido al Galatasaray turco para que coja más experiencia en una Liga de primer nivel y en un equipo que juega competiciones europeas.

Ballo es otro producto formado en la Canterbury Academy de Gran Canaria, de la que han salido muy buenos jugadores en los últimos años. Tras marcharse a la NCAA, pero no poder hacerse un hueco en la NBA, su último año jugó en Italia, con el Acqua S.Bernando Cantù, donde fue el segundo mejor reboteador de la Lega (8,4) y el mejor reboteador ofensivo (3,3). Allí promedió 11,3 puntos con un 65,6% en tiros de dos y 1,1 tapones. Y fue el noveno jugador más valorado (16,6) del campeonato italiano.

Una gran promesa francesa para el Ilerna Lleida

El otro gran fichaje anunciado en las últimas horas también es para la pintura y llega al Ilerna Lleida. Se trata del joven pívot francés de 21 años y 2.08 Zacharie Perrin, que llega procedente del Hamburgo Towers alemán y que ha firmado por dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028.

Formado en el Antibes francés e internacional con Francia en todas las categorías de base, del Antibes pasó al Hamburgo, con el que ha promediado 10 puntos, 6,2 rebotes, 1,6 asistencias y 12,4 de valoración en 25 minutos.

Con su fichaje, el director deportivo del Ilerna Lleida, Joaquín Prado, da por cerrada la plantilla. Prado ha destacado que Perrin es "un gran refuerzo" para la pintura, con un presente "muy bueno" y un "enorme potencial de futuro".

Colby Jones, rechazado; y sale Drell del Joventut

La otra cara está en el frustrado fichaje del base Colby Jones por el Kids&Us Manresa. El norteamericano no ha pasado la revisión médica y, finalmente, no formará parte del equipo dirigido por Diego Ocampo.

Tras los problemas en la revisión médica, ambas partes han acordado rescindir el contrato. El equipo manresano tendrá que acudir de nuevo al mercado para cerrar su plantilla.

Por otro lado, el Asisa Joventut ha confirmado la salida del alero estonio Henri Drell, que no seguirá en el conjunto catalán la próxima temporada. El exterior llegó a principios de la temporada pasada con un contrato temporal y convenció, por lo que se le extendió para toda la campaña. Ahora, una vez que el club ha cubierto todas sus posiciones exteriores, ha decidido no renovar el contrato del jugador estonio.