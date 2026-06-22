La frase que más retumba en la cabeza de Topuria tras su derrota en la UFC es de su madre

El futuro del luchador hispano-georgiano en el octógono está en el aire a la espera de ver cómo evoluciona de las dos fracturas que tiene en sendos pómulos. Pero el libro de su madre le ha recordado en estos momentos cuál es el lema familia

El futuro de Ilia Topuria en la UFC, ahora mismo, está en el aire.IMAGO

Porque una madre es una madre y es la que nos sostiene siempre en los peores momentos de la vida. Y ahora que corren tiempos difíciles para Ilia Topuria, su progenitora le habrá recordado algunos capítulos de su libro para que afronte con mayor optimismo los largos meses de recuperación que le esperan.

Tras el UFC Casa Blanca, donde el luchador hispano-georgiano sufrió su primera derrota y perdió por lo tanto su condición de invicto, ahora su futuro en el octógono está en el aire.

Nadie se atreve a pronosticar un periodo de recuperación concreto ni una fecha de regreso porque las lesiones que Justin Gaethje le causó en su rostro han sido muy serias. De hecho, su hermano tuvo que parar el combate porque ya prácticamente ni veía.

Afortunadamente para él, las dos fracturas sufridas en sendos pómulos no han conllevado desplazamiento alguno, factor que ha hecho que esquive el quirófano de momento. Pero, según los expertos, su vuelta a la actividad física deberá ser muy paulatina y progresiva, porque de lo contrario le podrían quedar secuelas para toda la vida.

En la familia Topuria sólo tienen una idea clara

De hecho, a día de hoy, nadie se atreve a garantizar de que volverá a pelear. Eso sí, en su familia y en la cabeza del propio Topuria no caben otras ideas que la de ganar la revancha y la de afrontar otros retos mayores.

A sus 29 años y recién divorciado, Ilia Topuria es consciente de que no está atravesando su mejor momento, pero también que tiene todavía años suficientes por delante para volver a ser el que era.

Y seguro que en estos días, su madre, Inga Topuria, le habrá repasado algunos de los capítulos de su libro 'Rendirse no es una opción'.

En el mismo, ella cuenta su dura experiencia de vida y fija el lema que tienen en su familia, marcada profundamente por la guerra civil de la sobrevivieron en 1992. Emigró a Alemania con su marido Zaza, crio a sus dos niños allí, Aleksandre y su hermano Ilia, quienes nacieron allí. Y todo ello, con una frase que, a buen seguro, estará retumbando en la cabeza de Topuria estos días mientras guarda reposo en el sofá o en la cama: "El ser humano puede aguantar el hambre, la sed y el frío, pero nunca perderse a sí mismo".

¿Cómo podría ser el regreso de Ilia Topuria?

Si finalmente consigue recuperarse de dichas lesiones y su estado físico le permite regresar al octógono, Ilia Topuria podría regresar a la UFC de diferentes formas. Desde una revancha con el estadounidense Justin Gaethje hasta o un hipotético combate con Paddy Pimblet, sin descartar una posible velada en España con la leyenda Conor McGregor.

Y mientras estas pelean llegan o no, Topuria tratará de mantener a flote sus otros negocios. Desde su principal empresa, Topuria Sports SL, que fue constituida en 2021 y, según datos de 2024, a través de ella factura 876.156 euros y mantiene un activo total de 444.495, hasta la Bendeliani SL, la nueva sociedad con la que amplió aún más su presencia en el mundo de los negocios el pasado año.