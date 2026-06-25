Luis de la Fuente, hasta 2030

Con contrato en vigor hasta la Eurocopa de 2028, en la RFEF desean que el seleccionador pueda continuar hasta el Mundial de 2030, en el que España será una de las anfitrionas. "Me gustaría que continuara Luis de la Fuente", dijo el presidente Louzán pese al debut ante Cabo Verde

La dudosa imagen mostrada por la Selección Española de Luis de la Fuente en el debut de España en el Mundial contra Cabo Verde quedó reparada en la segunda jornada, ante Arabia Saudí. Un triunfo por 4-0 y una sensacional imagen mostrada que ahora el combinado español quiere volver a repetir frente a Uruguay en la tercer y última jornada de la fase de grupos.

Acabar como ganadora del Grupo H es el principal objetivo, habiéndose acostumbrado De la Fuente a superar los grupos con presencia. Así lo viene haciendo el técnico de Haro desde que se puso en manos de la selección absoluta en marzo de 2023.

De hecho, la España de Luis de la Fuente saltará al Estadio Akron de Guadalajara con una trayectoria de 33 partidos oficiales sin conocer la victoria. Concretamente, desde aquella a finales de marzo de 2023 en Hamden Park.

"Me gustaría que continuara Luis de la Fuente"

Desde entonces, Luis de la Fuente y su combinado han ganado una Nations League y una Europa League, tratando ahora de confirmar su condición de candidato al título en Estados Unidos, México y Canadá. Algo que no comenzó del todo bien, con el empate ante Cabo Verde, lo que generó una ola de críticas centradas, principalmente, en la figura de un Luis de la Fuente que tiene contrato hasta 2028.

Al respecto se ha referido en las últimas fechas el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán. “A mí me gustaría que continuara Luis hasta el 2030”, dijo el máximo mandatario de la Federación en El Partidazo de Cope, donde aseveró: “Creo que se lo merece”.

Por ello, pese a las críticas y el runrún creado en torno al contrato del seleccionador español tras el debut de España, Louzán no ha tenido dudas en confirmar la continuidad de Luis de la Fuente más allá del presente Mundial, pase lo que pase en la cita mundialista: su continuidad está asegurada “sin ninguna duda”, pues en la RFEF consideran que el trabajo del de Haro está siendo “espectacular”.

Luis de la Fuente, con contrato hasta 2028

En cualquier caso, la última palabra podría tenerla también el propio De la Fuente. Ante un inesperado descalabro de la ‘Roja’ en este Mundial no sería descabellado que pudiera dar un paso al lado, como ya ocurriera en cierta manera con Luis Enrique, tras el de Qatar.

En cualquier caso, cabe reocordar que, tras ganar la Eurocopa de Alemania en 2024, Luis de la Fuente renovó como seleccionador español hasta 2028, asegurándose su presencia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, así como en la Eurocopa que ese mismo año se disputará en Reino Unido y en la República de Irlanda. En la RFEF, al menos, hoy día tienen claro que es el seleccionador ideal para el actual combinado y para la España que defienda el Mundial como anfitriona hasta 2030.