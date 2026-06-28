Fiziev se pide a Charles Oliveira tras una patada brutal en Bakú

El azerí Rafael Fiziev logra romper su mala racha y vence al mexicano Manuel 'El Loco' Torres en el combate estelar del UFC Bakú celebrado este sábado

Rafael Fiziev superó su mala racha de la mejor forma posible, con un contundente KO ante El Loco Torres en un UFC Bakú emocionante, lleno de finalizaciones y que vivió momentos de mucha tensión.

Un KO a los 8 segundos, un mataleón que dejó inconsciente al perdedor, piquetes en los ojos... hubo de todo en la capital de Azerbaiyán, salvo sorpresas, ya que casi todos los favoritos se hicieron con el triunfo.

Tal vez la única sorpresa destacada fue el triunfo del brasileño Matheus Camilo, que finalizó al luchador local Nazim Sadykhov con un KO técnico en el primer asalto.

Rafael Fiziev se reivindica

Si los aficionados se llevaron una decepción con la derrota del peleador azerí, acabarían contentos la noche con el triunfo de Rafael Fiziev a los 15 segundos del segundo asalto con una espectacular patada giratoria que tiró al mexicano, al que remató luego con golpes en el suelo.

Hasta ese momento, el combate estelar había estado igualado. Fiziev había tomado la iniciativa, alentado por su público, pero Torres había logrado también conectar algunos golpes peligrosos. En el segundo round, el luchador local no dio opción, salió a por el combate y con la mencionada patada lo cerró.

Fiziev, que queda con un récord de 14 victorias y 5 derrotas en la UFC, pidió públicamente una oportunidad ante Charles Oliveira con el cinturón BMF en juego.

En el combate coestelar se vivió una intensa pelea entre Shara Magomedov y Michel Pereira que acabaría llevándose el primero por decisión unánime de los jueces.

Resultados Cartelera estelar UFC Bakú

Rafael Fiziev vence a Manuel Torres por KO en el segundo asalto (Peso ligero)

Shara Magomedov a Michel Pereira por decision unánime (Peso medio)

Matheus Camilo a Nazim Sadykhov por KO en el primer asalto (Peso ligero)

Asu Almabayev a Charles Johnson por sumisión (Peso mosca)

Ikram Aliskerov a Brunno Ferreira por decision unánime (Peso medio)

Abus Magomedov a Michael Oleksiejczuk por sumisión (Peso medio)

Resultados Cartelera preliminar UFC Bakú

Farman Hasanov a Eric Nolan por decision unánime (Peso wélter)

Abdul Rakhman Yakhyaev a Julius Walker por KO en el primer asalto (Peso semipesado)

Nursulton Ruziboev a Andrey Pulyaev por sumisión (Peso medio)

Kaan Ofli a Javier Reyes por sumisión (Peso pluma)

Daniil Donchenko a Theodor Berggren por KO en el segundo asalto (Peso wélter)

Jean Matsumoto a Bekzat Almakhan por decision unánime (Peso gallo)

Tahir Abdullayev a Jefferson Nascimento por KO en el tercer asalto (Peso wélter)