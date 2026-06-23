La Diputación de Sevilla cierra un año mágico de ajedrez por todo lo alto

Uno de los circuitos que más apasiona en la provincia sevillana, como es el de Ajedrez, ha visto su punto y final en un acto de clausura que ha servido para reivindicar los importantes valores que este deporte tiene

La provincia sevillana sigue siendo uno de esos lugares donde el deporte se vive de forma especial. No es algo que sea un decir, ya que muchos son los espacios disponibles que hacen que muchas sean las opciones para poder realizar actividad física. Ya sea en espacios naturales o dentro de los pabellones, esta tierra ofrece muchas oportunidades para que se pueda practicar aquel deporte que se ama. Mucho más cuando los municipios de este territorio muestran su compromiso en ofrecer interesantes jornadas para que los más pequeños puedan disfrutar de todo lo bueno que el deporte tiene y poder afianzar todos esos valores deportivos.

La Diputación de Sevilla, en este caso, es una de las instituciones que muestran su compromiso en hacer que las jornadas deportivas sean inolvidables para los más pequeños. Uno de los circuitos que más gusta es el de Ajedrez. Circuito destinado a chicos y chicas de hasta 16 años de edad, censados en la provincia de Sevilla o capital y de participación supeditada de cada jugador/a en función del ELO FADA por categorías. Hace unos días, se celebró la clausura de este circuito que ha dejado tan grandes momentos en la provincia sevillana.

A través de su Servicio de Deportes, con cifra récord de participación de toda su historia: casi 900 inscripciones y una media de 225 jugadores y jugadoras por sede, para esta vigésimo tercera edición de la actividad. Así lo ha destacado el diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, durante la clausura del Circuito en Alcalá de Guadaíra, poniendo también de relieve que en esta localidad se ha alcanzado récord absoluto, con 252 participantes. “Eso demuestra que el ajedrez en nuestra provincia está más vivo que nunca, que nuestra provincia tiene hambre de ajedrez. Y este año, además, tenéis este motivo extra para sentiros orgullosos y orgullosas, porque habéis hecho historia”, ha dicho Fernández.

“Desde la Diputación de Sevilla creemos firmemente en las bondades de este deporte, que nos aporta concentración, paciencia, respeto al rival, esfuerzo, compañerismo. Valores que, sin duda, sirven dentro y fuera del tablero. Por eso seguimos apostando por iniciativas como este Circuito Provincial de récord, pero no nos conformamos con eso y llevamos ya organizadas trece ediciones de las Olimpiadas Interescolares de Ajedrez o el Torneo Internacional Femenino “Diputación de Sevilla”, que reúne a grandes jugadoras del panorama mundial y nos ayuda a seguir impulsando un deporte cada vez más igualitario”, prosiguió. El Circuito Provincial de Ajedrez ha recorrido diferentes sedes provinciales: Arahal, Cazalla de la Sierra, Écija y Alcalá de Guadaíra, consolidándose como una de las competiciones de referencia del ajedrez sevillano.