Alerta en la concentración de la selección española en Chattanooga

El conjunto de Luis de la Fuente se tuvo que retirar a la carrera en el último entrenamiento debido a una intensa tormenta que les hizo refugiarse en el gimnasio. La alerta, que sonó en todos los móviles, avisaba de vientos de más de 120 kilómetros hora. "Tome refugio en un edificio, alejado de las ventanas", rezaba

La selección española de Luis de la Fuente tuvo este pasado lunes (madrugada del martes en España) su primer entrenamiento después del triunfo en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial. Los de Luis de la Fuente llegaron a la sesión de entrenamiento con la moral por las nubes tras un gran encuentro ante Arabia Saudí, que ligado al empate entre Uruguay y Cabo Verde, les sirvió para ser primeras de grupo.

La primera sesión de entrenamiento de España, después del triunfo ante Arabia Saudí, estuvo marcada por una inesperada alerta meteorológica. Esta obligó a los jugadores a refugiarse a la carrera en el gimnasio cuando empezó a llover con gran intensidad en Chattanooga (Tennessee), lugar de concentración de la selección española.

Una alerta por lluvia y viento cambia los planes de la selección española en Chattanooga

En pleno entrenamiento de la selección española de Luis de la Fuente, los móviles empezaron a sonar con una alerta en la que se podía leer lo siguiente: "Servicio Nacional de Meteorología: AVISO DE TORNADO en efecto hasta las 6:45 PM EDT. Busque refugio ahora en un sótano o en el interior de un cuarto en el nivel más bajo de un edificio seguro. Si está al aire libre, en una casa móvil o en un vehículo, debe ir al edificio seguro más cercano y protegerse de proyectiles. Consulte medios informativos". En dicha alerta también se podía leer según apuntan los compañeros del diario AS: "Aviso de tormenta severa en efecto para esta área hasta las 18:45 por vientos destructivos de 80 m/h (124km/h). Tome refugio en un edificio, alejado de las ventanas. Escombros arrastrados por el viento podrían ser mortales para aquellos que se encuentren sin refugio".

Con la selección española ejercitándose en las instalaciones de Baylor School, la lluvia torrencial hizo acto de presencia a los 20 minutos de comenzar la sesión y a Luis de la Fuente, jugadores y al resto de integrantes del cuerpo técnico de la Roja tuvieron que salir a la carrera rumbo al gimnasio.

En la imagen ofrecida por la cuenta oficial de la selección española en X (antes Twitter) se observaba como Luis de la Fuente le decía a los jugadores que era momento de retirarse al gimnasio. "¡Vaya chaparrón! Cae la mundial en Estados Unidos y nuestros chicos 'huyen' al gimnasio", se podía leer en el tuit. El propio Luis de la Fuente se mostraba tranquilo, otros como Zubimendi sonreía y Fabián Ruiz grababa con su teléfono la escena mientras el fuerte viento movía los árboles de la instalación.

El grupo de la selección española en su última sesión en Chattanooga

España, bajo rayos y lluvia torrencial el Chattanooga

Con la alerta por lluvia y tornados en Chattanooga, la selección española tuvo que realizar el resto del entrenamiento dentro del gimnasio ya que los rayos hicieron acto de presencia en la concentración de España y además el protocolo impide ocupar el césped durante al menos 30 minutos. Ese mismo protocolo deja muy claro que si se detectan descargas eléctricas en un rayo de 16 kilómetros, la actividad debe cesar inmediatamente hasta que esos rayos se vayan más allá de esa distancia y pasen 30 minutos sin que se vuelva a repetir dicha situación.

El plan de España antes de medirse a Uruguay en el Mundial 2026

España, tras el cambio de planes en el entrenamiento del lunes, se ejercitará este martes a las 17 horas (hora peninsular española) en Baylor School de Chatanooga y después será el bigoleador ante Arabia Saudí, Oyarzabal, el que se ponga delante de los micrófonos para atender a los medios de comunicación.

El miércoles, después del entrenamiento y de la comida, la selección española pondrá rumbo a Guadalajara para disputar en tierras de México su último encuentro de la fase de grupos ante Uruguay.