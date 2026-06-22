La ansiedad de Ferran Torres que le 'condena' en la selección española

El delantero de España y del FC Barcelona salió en la segunda mitad ante Arabia Saudí en sustitución de Mikel Oyarzabal y después de ser titular y disputar más de 80 minutos ante Cabo Verde. Dispuso de una ocasión clara que no materializó y otra que acabó en gol pero fue anulada por fuera de juego

La España de Luis de la Fuente se presentó este pasado domingo con hasta cuatro cambios en el once titular respecto a los elegidos para el debut ante Cabo Verde. Entraron Pedro Porro, Lamine Yamal, Dani Olmo y Álex Baena. En el banco se quedaron esperando su oportunidad Marcos Llorente, Fabián Ruiz, Gavi y Ferran Torres. Este último estuvo especialmente señalado en el encuentro ante Cabo Verde por su falta de acierto de cara a gol.

Ferran Torres sabe lo que es marcar un total de 26 goles con la selección española y siempre ha sido uno de los fijos en el sistema de Luis de la Fuente. El delantero del Barcelona siempre ha estado muy cuestionado pero si bien es cierto que con el cuadro culé terminó el curso con más de 20 dianas en las diferentes competiciones. Este pasado domingo, Ferran volvió a terminar señalado al desperdiciar una gran ocasión que podría haber supuesto el quinto para España en una definición que dejó bastante que desear ante el portero de Arabia Saudí.

Ferran Torres necesita su mejor versión para 'volver' a la selección española

Ferran Torres completó toda la segunda mitad del encuentro entre España y Arabia Saudí y a pesar de que el cuadro saudita ya estaba prácticamente entregado a los 'deseos' de la selección española, el delantero del Barcelona apenas fue capaz de disparar dos veces a puerta. Ferran, como es habitual en el delantero español, estuvo muy combativo durante toda la segunda mitad pero esta pelea no se tradujo en acierto de cara a portería.

En el minuto 65, un gran pase de Mikel Merino hacia el delantero del Barcelona terminó con un disparo poco ortodoxo con la pierna derecha que trató de superar al guardameta de Arabia Saudí. El delantero de la selección española se lamentó y en su rostro se pudo ver que no está pasando por el mejor momento a nivel futbolístico. Este error en el mano a mano que pudo haber supuesto su primer gol en el Mundial y la pérdida de titularidad a manos de Dani Olmo, mostraron a un Ferran bastante serio a pesar del triunfo holgado que estaba teniendo España.

Ferran marcó y el VAR lo anuló

Cuando el partido ya estaba finiquitado, Ferran mandó al fondo de las mallas una asistencia de Pedro Porro. Mientras el VAR tiraba las líneas para ver si el tanto de Ferran era legal y no había partido con el delantero en posición antirreglamentaria, en el rostro del ariete español se podía ver la ansiedad por marcar con la selección española y de este modo reivindicarse ante Luis de la Fuente.

El propio seleccionador, al término del choque, explicó que la salida de Oyarzabal del terreno de juego también se debía a la necesidad de encontrar la mejor versión de Ferran: "Pero ya creíamos que era el momento de darle una pausa (a Mikel Oyarzabal), un descanso y, además, darle tiempo también a Ferran, que necesitamos también a Ferran en su mejor versión", declaró el seleccionador.

Los números de Ferran Torres en lo que va de Mundial con la selección española

En el debut de España ante Cabo Verde, tal y como indicamos antes, Ferran Torres partió de titular y en los 81 minutos que estuvo sobre el terreno de juego tuvo cuatro remates, de los cuales solo uno fue a puerta y supuso una gran ocasión. Vio como dos de esos cuatro remates terminaron rechazados por la defensa rival y el cuarto fue lejos de los tres palos. De los cuatro remates, tres fueron dentro del área y uno desde fuera. Ferran tocó el balón en 57 ocasiones con 26 de 34 pases completados y ganando tres de los 11 duelos que tuvo (dos de ellos aéreos). Cometió dos faltas y recuperó siete balones para España.

En el segundo encuentro ante Arabia Saudí, Ferran solo dispuso de la segunda mitad en la que además de los dos remates citados anteriormente (uno de ellos a puerta), completó un regate, ganó un duelo de los tres que disputó y apenas tocó el esférico en 10 ocasiones.

Teniendo en cuenta lo allanada que tiene la clasificación la selección española de Luis de la Fuente después del empate de Uruguay (le sirve un empate para ser primera de grupo), el seleccionador podría optar por volver a alinear a Ferran Torres otra vez de inicio o por el contrario convertirlo en un revulsivo en el segundo tiempo.