Inglaterra - Ghana: alineaciones probables, canal y dónde ver en TV hoy el partido del Grupo L del Mundial 2026

El país inglés es uno de los candidatos al Mundial 2026 y tienen la oportunidad de certificar su pase a los dieciseisavos y de seguir metiendo miedo a sus rivales si golean a Ghana

Inglaterra debutó con fuerza en el Mundial 2026 con una contundente victoria sobre Croacia, una selección muy potente, dejando claro que son uno de los claros favoritos. El país que dirige Thomas Tuchel se llevó los tres puntos con un resultado de 4-2 frente al la otra selección más potente del Grupo L, por lo que tratarán de aprovechar su enfrentamiento contra Ghana para certificar su pase a los dieciseisavos y seguir metiendo miedo a sus rivales.

El segundo partido del martes 23 de junio en el Mundial enfrenta a Inglaterra frente a Ghana en el Gillette Stadium de Boston. Un encuentro de da inicio a la segunda jornada del Grupo L, con el posterior choque entre Croacia y Panamá, que se disputará ya en la madrugada española.

Inglaterra quiere confirmarse como favorito en el Mundial 2026

Los cuatro tantos de Inglaterra, con un doblete de Harry Kane, el tanto de la victoria de Bellingham y el gol final de Rashford, colocaron al país inglés como uno de los principales candidatos para conquistar el título en esta edición de EEUU, México y Canadá. Ghana, por su parte, también sumó la victoria en su debut contra Panamá gracias a un resultado final de 1-0.

Dónde ver en directo el Inglaterra - Ghana del Grupo L del Mundial

La retransmisión de todos los partidos del Mundial 2026 queda en manos de DAZN y Movistar+. A esas dos opciones bajo suscripción, este partido suma una alternativa en abierto, ya que el choque se podrá ver en La 1 de forma gratuita. También tienen la opción de poder hacerlo a través de Internet en www.estadiodeportivo.com, donde le contaremos las horas previas, todo lo que ocurre sobre el césped y las posteriores reacciones.

¿A qué hora se juega el partido entre Inglaterra y Ghana del Mundial?

El pitido inicial llegará a las 22:00 en horario peninsular y a las 21:00 en Canarias, ya de noche en España. El Grupo L mantiene la tensión hasta el final: solo los dos primeros tienen el pase asegurado a dieciseisavos, mientras el tercero queda pendiente de entrar entre los ocho mejores de su posición. Inglaterra figura entre las selecciones llamadas a pelear por todo, con una nómina de jugadores de primer nivel. Ghana llega con la ambición de plantar cara y dar la nota ante un favorito. La composición de cada equipo se conocerá poco antes del arranque.

Alineaciones probables de Inglaterra y Ghana para la jornada 2 del Mundial 2026

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Ezri Konsa, Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Ghana: Lawrence Ati Zigi, Joseph Opoku, Jerome Adjei, Gideon Mensah, Mohammed Senaya, Emmanuel Owusu, Kamaldeen Sulemana, Caleb Yirenkyi, Antoine Semenyo, Jordan Ayew, Ernest Nuamah