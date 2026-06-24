Inglaterra 0-0 Ghana: A Harry Kane se le moja la pólvora y Oppong salva un punto en el descuento

Lucha por el liderato en el Grupo L del Mundial 2026 que acaba con un empate sufrido entre las Black Stars y los Three Lions, donde Oppong se convirtió el héroe en una noche donde Harry Kane estuvo desaparecido

El Estadio Boston fue testigo del duelo entre Inglaterra y Ghana que, tras vencer en sus debuts, querían ocupar en solitario la primera plaza del Grupo L, certificando su pase a la ronda de dieciseisavos.

Cuando todo hacía prever un asedio inglés, Carlos Queiroz, seleccionador de Ghana, había sido el más listo del día, ideando un plan perfecto para anular la ofensiva de Thomas Tuchel. Casi sin disparos a puerta, el partido acabó con un empate salvado en el descuento por el ghanés Oppong, después de un larguero inglés, donde Harry Kane no estuvo acertado en el rechace

Ghana anula a Inglaterra

El encuentro inició con la Selección de Ghana esperando en su propio campo, mientras que Inglaterra, sin mucha vocación ofensiva, manejaba la posesión de forma horizontal. Los primeros minutos de juego fueron muy relajados.

Poco antes del minuto 25, cuando se realizó la pausa de hidratación, Ayew y Reece James hicieron saltar todas las alarmas. Duro golpe de cabezas entre el inglés y el ghanés, que acabó con el Black Stars vendado, y el Three Lions muy mareado. Sin muchos problemas, regresaron al partido.

Sin tiros a puerta en una primera mitad tosca

Los Black Stars supieron leer el partido, defender en bloque bajo y aprovechar sus ocasiones al contragolpe. Casi sin ocasiones de peligro para Inglaterra, que encontró en Rice su mayor artífice ofensivo, con varios disparos que se marcharon altos.

Tras 6 minutos de añadido, el partido se marchaba a vestuarios sin tiros a puerta, donde Inglaterra había realizado 6 remates, mientras que Ghana no había podido acercarse con peligro a la portería de Pickford.

Ghana sobrevive a Inglaterra

En la reanudación, pareció Ghana empezar a jugar mejor que Inglaterra, llegando a encerrarla en su campo durante algunos minutos. Aun así, la reacción inglesa no tardó en llegar, con un disparo de Gordon para poner el primer tiro a puerta del partido en el minuto 56.

Pasada la hora de partido, como es habitual en estos casos, comenzó el movimiento en los banquillos. Doble cambio en Inglaterra y Ghana antes de la pausa de hidratación del minuto 69. Para ese momento, The Three Lions ya había realizado su segundo disparo a puerta gracias a Harry Kane.

Ghana desaprovecha su mejor ocasión

Tras la pausa de hidratación, Tuchel decidió añadir otros dos cambios, que no cambiaron mucho, mientras que Ghana cada vez generaba más peligro. Partido muy complicado para Inglaterra.

Es más, en el minuto 78 llegaba la primera gran ocasión del partido, favorable a las Black Stars. Contragolpe de Adu, que se fue solo ante Pickford. El delantero se durmió, dando tiempo a Reece James de llegar al corte, pero no evitando un disparo desde el suelo que, cuando se colaba, impactó de forma involuntaria en el ghanés Semenyo. Ghana evitaba su propio gol.

Asare, el larguero y Kane mantienen el empate

Empezaron a hacer efecto los cambios en Inglaterra, que en los últimos 10 minutos tuvo las ocasiones más claras. Primero un disparo de Saka desde la frontal, sacado con una gran mano debajo de Asare.

Un par de jugadas después, remate de cabeza de O’Reilly que daba directamente contra el larguero. El rechace le llegaba a un Harry Kane completamente solo, que mandaba su volea por encima de la portería. Perdonaban The Three Lions en la recta final.

Oppong se convierte en el héroe de Ghana

El árbitro decidió añadir 6 minutos de descuento, cuando empezó una sucesión de saques de esquina para Inglaterra. En uno de ellos, llegaba la ocasión más clara del encuentro. Remate de Guéhi que, cuando iba a entrar, apareció un estelar Oppong para sacar el esférico de su portería.

No se lo podían creer The Three Lions, que no tuvieron más ocasiones notorias antes del pitido final. Carlos Queiroz le ganaba la partida a Thomas Tuchel anulando el juego inglés, teniendo ocasiones para ganar y dejando el liderato del Grupo L abierto hasta la tercera jornada.