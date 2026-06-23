Inglaterra - Ghana, en directo la jornada 2 en el Grupo L del Mundial 2026 en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el segundo partido de las selecciones de Thomas Tuchel y Carlos Queiroz en la Copa del Mundo 2026, donde el Boston Stadium acogerá un duelo directo por el liderato

Inglaterra - Ghana, en directo la jornada 2 en el Grupo L del Mundial 2026ED

En la noche de hoy, Inglaterra y Ghana disputan su segundo partido en el Grupo L de la Copa del Mundo. Ambas selecciones llegan con tres puntos después de ganar en su debut

Además de las selecciones inglesa y ghanesa, el Grupo L está compuesto por Croacia y Panamá. Inglaterra y Ghana arrancaron con victoria, por lo que este duelo puede marcar la pelea por el liderato

El partido entre Inglaterra y Ghana se jugará en el Boston Stadium, en Foxborough, Estados Unidos. El recinto tiene capacidad para más de 65.000 espectadores

El encuentro comenzará a las 16.00 horas en Boston, mientras que en España, el Inglaterra - Ghana arrancará a las 22.00 horas

La selección inglesa debutó en el Mundial 2026 con una victoria por 4-2 ante Croacia . El equipo de Thomas Tuchel dejó una gran imagen ofensiva, con Harry Kane como autor de un doblete

Los Black Stars comenzaron la Copa del Mundo con un triunfo por 1-0 ante Panamá . El equipo de Carlos Queiroz tuvo que esperar hasta el minuto 95 llevarse los tres puntos

El técnico alemán deja fuera a O'Reilly y Stones para incluir a Spence y Guéhi, mientras que Saka y Rashford se mantienen en el banquillo

Inglaterra y Ghana se enfrentan este martes 23 de junio en el Boston Stadium, en la segunda jornada del Grupo L del Mundial 2026, después de estrenarse con victoria ante Croacia y Panamá respectivamente.

El combinado de Thomas Tuchel busca confirmar su golpe de autoridad inicial, mientras los Black Stars de Carlos Queiroz llegan reforzados por un triunfo agónico que les permite soñar en grande, en un duelo directo por ocupar la primera plaza del grupo.

Harry Kane lidera a la Inglaterra de Thomas Tuchel

Inglaterra llega a Boston con la confianza que deja una victoria de peso. El debut ante Croacia acabó con un 4-2 para los Three Lions, en un partido que exigió personalidad, pegada y capacidad de respuesta ante una selección acostumbrada a competir bien en los grandes torneos.

Harry Kane fue el gran nombre propio del estreno. El delantero marcó dos goles, el primero de penalti y el segundo antes del descanso, para sostener a Inglaterra en un encuentro muy igualado en su inicio. Después aparecieron Jude Bellingham y Marcus Rashford para cerrar un triunfo que reforzó el plan de Thomas Tuchel.

El seleccionador alemán encontró una respuesta ofensiva muy potente, aunque el partido también dejó asuntos por corregir. Croacia marcó dos goles, obligó a Inglaterra a acelerar tras el descanso y recordó que el talento inglés necesita equilibrio para no romperse cuando el rival encuentra espacios.

Carlos Queiroz convierte a Ghana en un rival incómodo para Inglaterra

Ghana llega al segundo partido con menos brillo ofensivo que Inglaterra, pero con una victoria de enorme valor competitivo. Los Black Stars superaron a Panamá por 1-0 en Toronto gracias a un gol de Caleb Yirenkyi en el minuto 95, una acción que cambió por completo el panorama del Grupo L. El triunfo no fue cómodo, pero sí muy revelador para una selección africana que llegaba de 'tapada'.

Carlos Queiroz, técnico portugués de Ghana, aporta experiencia mundialista y conocimiento del fútbol internacional. Sus Black Stars no necesita dominar durante noventa minutos para competir, pero sí debe ser precisa cuando consiga salir. Ante Inglaterra, cada transición, duelo físico o balón parado pueden tener un peso decisivo.

La referencia ofensiva pasa por futbolistas como Antoine Semenyo, Iñaki Williams o Jordan Ayew. Ghana sabe que Inglaterra parte como favorita, pero también que una victoria en Boston cambiaría por completo la lectura del grupo.

Boston puede decidir el liferato del Grupo L antes de la última jornada

El Inglaterra - Ghana puede ordenar el Grupo L antes de la tercera fecha. Inglaterra cerrará la fase ante Panamá, mientras que Ghana se medirá a Croacia en un duelo que puede tener mucho peso clasificatorio. Llegar a esa última jornada con seis puntos sería una ventaja enorme para cualquiera de las dos selecciones.

Para Inglaterra, el partido funciona como una confirmación. Ganar a Croacia dio autoridad, pero vencer también a Ghana permitiría reforzar la candidatura de Tuchel y reducir el margen de incertidumbre antes de las eliminatorias.

Para Ghana, el encuentro es una oportunidad de prestigio. Los Black Stars ya saben lo que significa competir contra grandes selecciones en un Mundial y su recuerdo de 2010 sigue muy presente en el imaginario del fútbol africano. Ahora, con una generación diferente, el objetivo es volver a sentirse relevante en el gran escenario del fútbol de selecciones.