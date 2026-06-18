Ghana 1-0 Panamá: El cántico gafe por excelencia aparece en el Mundial para dar el triunfo en el descuento a Ghana

La hinchada de Panamá cantaba el "sí se puede" en el tramo final del partido después de buscar por activa y por pasiva el triunfo, pero acabo derrotada en el 95' con un gol de Yirenkyi en un contragolpe

La selección de Ghana se llevó un importantísimo triunfo en el tiempo añadido, en el 95', cuando el joven Caleb Yirenkyi finalizaba un rápido contragolpe ante una Panamá que insistió más pero se fue derrotada en su prime partido en una Copa del Mundo.

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Y eso que estuvo cerca de llevarse el triunfo el conjunto panameño, que dominó pero perdonó sus mejores ocasiones, algo que no hicieron los hombres de Carlos Queiroz cuando el partido parecía que iba a acabar con reparto de puntos.

Panamá se quedó sin premio por su falta de precisión en los metros finales pero Ghana logró sobrevivir y llegar con vida al tramo final del partido, en buena parte gracias también a sus porteros, para encontrar el premio en la acción que cambió la noche en el Toronto Stadium.

Ghana debuta con victoria en el Mundial

Con Panamá volcada en busca de su primer triunfo en un Mundial, aunque ya cansada y no tan fresca de piernas, Brandon Thomas-Asante lanzó el contragolpe por la banda izquierda, desbordando a su marcador y poniendo de la muerte al segundo palo para que por allí apareciera Yirenkyi y empujara el balón al fondo de la portería.

Pero Panamá mereció al menos el empate, el equipo centroamericano entró mejor al partido y a los dos minutos, Cecilio Waterman tuvo la primera gran ocasión con un disparo desde la frontal. Panamá insistía por las bandas, Blackman y Rodríguez hacían de las suyas evitando que Ghana pudiera desplegar su potencia física en lo ofensivo.

A la media hora de juego Panamá pidió penalti cuando Cristian Martínez cayó en el área pero el árbitro sueco Glenn Nyberg no señaló nada. Ghana terminó el primer tiempo sin apenas inquietar al meta panameño, de hecho su mejor ocasión llegó en el añadido, en una falta lateral de Ayew que ganó la defensa de Panamá.

Ghana terminó el primer tiempo sin apenas inquietar al meta panameño, de hecho su mejor ocasión llegó en el añadido, en una falta lateral de Ayew que ganó la defensa de Panamá.

El plan de Ghana salió a la perfección

Panamá dejaba con vida a Ghana pero salió en la segunda parte dispuesta a insistir en el gol. Primero fue Bárcenas y después Cristian Martínez, pero su disparo se marchó junto al poste.En el tramo final Ghana se abrió más en busca de algún contragolpe, siguiendo el plan establecido por Queiroz, encontrando un filón por su banda derecha. Thomas-Asante y Semenyo avisaban, y poco después de nuevo Thomas-Asante probaba desde la frontal, pero su tiro fue repelido.

Entonces la grada panameña comenzó a empujar a su selección con el grito de "sí se puede", para muchos aficionados al fútbol un cántico gafe... que se confirmó en el minuto 95. Ghana empezó a robar más arriba y a forzar errores en la salida panameña.Ghana corrió una última vez por la izquierda y Yirenkyi se convirtió en el héroe inesperado. Ghana celebró una victoria importantísima mientras que Panamá se quedaba con la sensación de amarga de una derrota en los últimos minutos.

- Ficha técnica:

Ghana: Lawrence Ati Zigi; Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah; Elisha Owusu, Caleb Yirenkyi; Kamaldeen Sulemana, Ernest Nuamah, Antoine Semenyo; y Jordan Ayew. También jugaron: Benjamin Asare, Thomas-Asante, Abdul Fatawu, Kwasi Sibo y Prince Adu.

Panamá: Orlando Mosquera; José Córdoba, Andrés Andrade, Jiovany Ramos; César Blackman, Cristian Martínez, Carlos Harvey, Amir Murillo; José Luis Rodríguez, Cecilio Waterman y Yoel Bárcenas. También jugaron: Azarías Londoño, José Fajardo, Ismael Díaz y Aníbal Godoy.

Gol: 1-0 (95') Caleb Yirenkyi.

Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia). Amonestó a Caleb Yirenkyi, de Ghana; y a César Blackman y Carlos Harvey, de Panamá.

Incidencias: Partido del grupo L del Mundial 2026 disputado en el Toronto Stadium ante 42.942 espectadores. El encuentro comenzó con lluvia y tuvo pausas de hidratación en ambas partes. Lawrence Ati Zigi, portero titular de Ghana, fue sustituido al descanso por molestias tras un choque en la primera mitad.