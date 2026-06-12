El arranque del Mundial de Thomas Partey, en peligro tras la decisión de Canadá

El jugador del Villarreal y de la Selección de Ghana, no podrá estar en el debut de su país el próximo 18 de junio a partir de la 1 de la madrugada (hora peninsular española) tras denegársele la entrada a territorio canadiense, según confirmó la FIFA, por estar acusado de cinco cargos de violación desde julio de 2025.

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá parece que lejos de ser una cita histórica por abrirse a la participación de 48 selecciones por primera vez en la historia de este evento, estará marcado por restricciones para entrar a alguno de los países participantes. Si días atrás era el árbitro somalí Omar Artán quien veía como Estados Unidos le negaba la entrada en su territorio. Ahora es Thomas Partey, ex jugador del Arsenal y actualmente en el Villarreal defendiendo los colores además de su país, Ghana, quien corre peligro de no poder estar en el choque ante Panamá.

Thomas Partey, que en principio va a disputar el Mundial 2026 con Ghana, podría no estar en el partido inaugural del combinado africano el próximo 18 de junio ante Panamá. Ghana se estrenará ante Panamá en un grupo que también forman Inglaterra y Croacia.

Thomas Partey, fuera del partido de Ghana ante Panamá del Mundial

Según ha informado la propia FIFA, Thomas Partey ha visto como Canadá, uno de los países que es anfitrión del Mundial 2026, le negaba la entrada en el país. El motivo que ha alegado Canadá para no dejar entrar a Thomas Partey en su territorio es la acusación que pesa sobre el actual jugador del Villarreal de violación.

En julio de 2025 fue acusado por primera vez de cinco cargos de violación y un cargo de agresión sexual por la Policía de Londres. El propio Thomas Partey se declaró inocente en septiembre del pasado año pero en febrero de 2026 fue acusado nuevamente de dos nuevos cargos de violación de los que meses después volvió a declararse inocente.

Canadá niega la entrada de Thomas Partey para jugar con Ghana

La Selección de Ghana de la que forma parte Thomas Partey, tiene su campamento base en la ciudad estadounidense de Boston. Partey llegó a la concentración de Ghana en Estados Unidos el pasado 4 de junio. El primer partido de Ghana en el Mundial 2026 será ante Panamá en territorio de Canadá y según ha informado la FIFA, Thomas Partey no podrá estar entre los elegidos para el debut de las Estrellas Negras.

Thomas Partey si podría estar en la segunda y tercera jornada del grupo L con Ghana ya que el combinado africano disputa sus choques ante Inglaterra y Croacia en el Gillette Stadium de Boston y en el Lincoln Financial Field de Filadelfia respectivamente. Estos partidos se jugarán los días 23 y 27 de junio.

La FIFA se desliga de la negativa de Canadá con Thomas Partey

La FIFA informó de la denegación del visado a Thomas Partey y además el organismo futbolístico no participa en los procesos de inmigración de los países anfitriones: "La FIFA puede confirmar que el jugador Thomas Partey no podrá viajar desde el campamento base de equipos de Ghana en Boston, Estados Unidos, a Canadá para su primer partido contra Panamá el miércoles 17 de junio, ya que su solicitud de visa ha sido rechazada por el gobierno canadiense. La FIFA no participa en los procesos de inmigración de los países anfitriones, incluida la adjudicación de visas. Al igual que en los eventos anteriores de la FIFA, el gobierno anfitrión finalmente determina quién recibe una visa y es admitido en el país".