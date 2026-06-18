Inglaterra 4-2 Croacia: Doblete de Harry Kane para liderar la victoria inglesa junto a Bellingham y Rashford

El debut de Inglaterra y Croacia en el Mundial 2026 dentro del Grupo L acabó con goleada de The Three Lions. Thomas Tuchel impuso su juego ante el combinado de Zlatko Dalić, que respondió con goles de Baturina y Petar Musa

La primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 trajo un gran encuentro en el Grupo L, donde Inglaterra y Croacia debutaron en el Estadio Dallas, para ofrecer un auténtico espectáculo entre dos selecciones llamadas a liderar un grupo que completan Panamá y Ghana.

Doblete de Harry Kane para liderar la goleada del combinado de Thomas Tuchel que completaron Jude Bellingham y Marcus Rashford, mientras que la Selección de Zlatko Dalić llegó a empatar en dos ocasiones con goles de Baturina y Petar Musa.

Musa arruina el doblete de Kane en el último segundo

El duelo comenzó con una Croacia muy activa en ataque, que en los primeros 5 minutos tuvo una clara ocasión tras un saque de esquina, donde Sutalo remató completamente solo en el segundo palo, pero su intento se marchó por encima del larguero.

Tras mucho equilibrio y pocas ocasiones, Luka Modric cometería un error impropio de un jugador tan experimentado. El centrocampista perdió de vista a Madueke en un despeje, golpeando la pierna del inglés en lugar del balón. Fue un penalti muy claro para Inglaterra.

Harry Kane abre su cuenta goleadora en el Mundial 2026

El encargado de ejecutar la pena máxima fue Harry Kane. El delantero de Inglaterra erró el primer disparo, donde Livakovic acertó tirándose hacia su izquierda, pero olvidó dejar un pie sobre la línea, provocando que el VAR obligara a repetir.

De nuevo Kane asumió los galones y, con un disparo calcado al anterior, logró engañar al guardameta de Croacia para adelantar a The Three Lions en el minuto 11.

Baturina sale al rescate de Croacia

Tras la pausa de hidratación, pareció mejorar Croacia que, sin peligro, lograba controlar la posesión en campo rival. Entrando en la recta final de la primera mitad, Tuchel decidió retrasar a su defensa en un bloque bajo, que acabó condenando al equipo.

Jugada rápida de la Selección croata, balón en la frontal para Baturina, Rice no llega para evitar el disparo, y el centrocampista del Como 1907 mandó un derechazo cruzado para superar a Pickford. Golazo de Croacia para empatar el partido en el minuto 36.

Harry Kane vuelve a adelantar a Inglaterra

Con el gol, la Selección croata apretó en busca de la remontada, pero su ansia acabó llevándolos a volver a encajar. Saque de esquina para Inglaterra, jugada ensayada y Harry Kane firmaba su doblete.

Centro desde la esquina derecha al punto de penalti, donde apareció completamente solo el delantero del Bayern Múnich. Testarazo para volver a batir a Livakovic, y The Three Lions volvían a ponerse por delante en el minuto 41.

Petar Musa firma las tablas antes del descanso

Con 5 minutos de añadido, todo hacía indicar que Inglaterra se iría a vestuarios por delante en el marcador, pero Petar Musa tenía otras intenciones en su estadio.

En el prácticamente último segundo del añadido, le llegaba un valón llovido por parte de Perisic, que el delantero del Dallas convertía en una volea ante Pickford. El guardameta inglés no pudo hacer nada, y tras la pertinente revisión del VAR, el árbitro señalaba el final de la primera mitad.

Inglaterra sentencia el partido gracias a Bellingham y Rashford

La reanudación del encuentro dio lugar a una Inglaterra lanzada a por la victoria. Había pasado un minuto cuando Bellingham volvía a adelantar al conjunto de Tuchel. Carrera por banda derecha que acabó con el centrocampista en el interior del área, para superar a Livakovic con un disparo raso y cruzado.

El gol precedió a unos minutos aplastantes de Inglaterra, donde Bellingham tuvo una segunda ocasión, topándose esta vez con Livakovic, mientras que O'Reilly desperdició un córner, que remató completamente solo en el segundo palo.

Además, antes del minuto 50, Declan Rice también tendría su oportunidad, con un disparo lejano y muy potente que buscaba la escuadra izquierda de Livakovic, haciendo que el guardameta croata volase para evitar en cuatro tanto inglés.

Livakovic se convierte en el ‘Santo’ de Croacia

The Three Lions no bajaron el pie del acelerador, teniendo otras dos ocasiones claves antes del minuto 55. Primero O'Reilly volvió a tener una clara ocasión con un remate muy cercano que sacó el guardameta con grandes reflejos, siendo capaz de parar el remate de Gordon tras el rechace, y evitando un tercer remate inglés.

Poco después, Harry Kane le mandaba una potente volea desde la zona izquierda del área, que el portero croata palmeaba a saque de esquina, consagrando su actuación como una de las mejores vistas hasta ahora en el Mundial 2026.

Croacia relaja el partido, pero no genera peligro

Tras el arreón de Inglaterra, el combinado croata pudo protegerse a través de la posesión del esférico, sobreviviendo hasta la pausa de hidratación del minuto 67.

Tras el breve descanso, Thomas Tuchel sacó un triple cambio que no sentó bien a Inglaterra, puesto que Croacia empezó a rondar el área de Pickford, sin generar excesivo peligro. Un disparo lejano de Pasalic fue la mejor ocasión de los Vatreni cuando entrabamos en el último cuarto de hora.

Rashford aparece para sentenciar el encuentro

Cuando más lo intentaba el equipo de Dalic, el combinado inglés logró sacar un rápido contragolpe para acabar con las esperanzas de su rival.

Rashford recibió en banda izquierda, se internó en el área, doble recorte ante Stanisic y definición ajustada al palo izquierdo de Livakovic. Quedaban 5 minutos de tiempo reglamentario cuando Tuchel cambiaba un central para asegurar el resultado.

Sin tiempo para más, tras 6 minutos de añadido, donde Harry Kane sacó con su cuerpo una volea de Gvardiol desde el área pequeña, el árbitro señaló el final del partido. Inglaterra sumaba sus primeros tres puntos, poniéndose muy de cara la primera plaza y superando notablemente a una Croacia que sufrió tras un mal partido de Luka Modric.

Ficha técnica

4 - Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, John Stones (Marc Guehi, m.87), Ezri Konsa, Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice (Morgan Rogers, m.73); Noni Madueke (Bukayo Saka, m.m.73), Jude Bellingham (Djed Spence, m.79), Anthony Gordon (Marcus Rashford, m.73); Harry Kane.

Seleccionador: Thomas Tuchel

2 - Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanicic, Josip Sutalo, Luka Vuskovic (Marco Pasalic, m.66), Josko Gvardiol; Luka Modric (Mateo Kovacic, m.58), Petar Sucic, Mario Pasalic (Andrj Kramaric, m.78), Martin Baturina (Nikola Vlasic, m.78), Ivan Perisic; Petar Musa (Igor Matanovic, m.66).

Seleccionador: Slatko Dalic

Goles: 1-0: m.12: Kane, de penalti. 1-1: m.36: Baturina. 2-1: m.42: Kane. 2-2: m.45+5: Musa. 3-2: m.47: Bellingham; 4-2, m.85: Rashford.

Árbitro: Clement Turpin (FRA). Sin amonestados.

Incidencias: Partido de la primera jornada del grupo L disputado en el estadio AT&T de Arlington ante unos 68.000 espectadores.