Dalić señala el balón parado tras la derrota de Croacia ante Inglaterra: "Lo habíamos trabajado, pero hubo dos goles"

El seleccionador croata calificó el 4-2 como un "partido raro" y lamentó los errores defensivos que permitieron a Harry Kane, Jude Bellingham y Marcus Rashford decantar el debut hacia el lado del combinado de Thomas Tuchel

Zlatko Dalic no escondió la frustración después de la derrota de Croacia ante Inglaterra en el debut del Mundial 2026. El 4-2 en el Estadio Dallas dejó al combinado balcánico sin puntos en el Grupo L, pese a haber igualado dos veces el marcador antes del descanso.

El técnico croata habló de un partido “raro y difícil”, marcado por los errores a balón parado y por el gol de Jude Bellingham nada más comenzar la segunda mitad. Croacia compitió, pero no resistió el ritmo de un combinado inglés, siendo salvado en numerosas ocasiones por Dominik Livaković.

Dalic admite un "partido raro" para Croacia ante Inglaterra

Dalic compareció con un diagnóstico claro. Croacia no se sintió superada durante toda la noche, pero sí castigada por detalles que en un Mundial suelen pesar demasiado. El seleccionador reconoció que el equipo había esperado un partido exigente y que, durante la primera parte, había competido a buen nivel.

“Ha sido raro y difícil. Esperábamos que fuese así y, en la primera parte, jugamos bastante bien”, explicó el técnico croata en la rueda de prensa posterior al encuentro.

La sensación fue precisamente esa: Croacia estuvo dentro del partido, respondió a dos golpes ingleses y llegó viva al descanso. El problema fue que cada error tuvo un precio altísimo ante una Inglaterra con unos Kane, Bellingham y Rashford que no perdonaron.

El balón parado condena a Croacia con Harry Kane como verdugo

El gran reproche de Dalic estuvo en las acciones a balón parado. Croacia había trabajado ese apartado durante la preparación, consciente del poder aéreo inglés y de la amenaza de Harry Kane, pero no logró protegerse cuando el partido lo exigió. “Sabíamos que las jugadas a balón parado iban a ser un gran peligro, lo habíamos trabajado, pero hubo dos goles a balón parado”, lamentó el seleccionador croata.

El primer tanto llegó de penalti, después de la acción entre Luka Modric y Madueke, con repetición incluida tras el adelantamiento de Dominik Livakovic. El segundo fue todavía más doloroso: Kane apareció solo en un córner para firmar el 2-1 y volver a castigar a Croacia antes del descanso.

Baturina y Musa sostuvieron a Croacia antes del golpe de Bellingham

Croacia tuvo mérito para no caerse en la primera mitad. Martin Baturina empató con un gran disparo desde fuera del área y Petar Musa firmó el 2-2 en el añadido, después de una acción de calidad iniciada por Mario Pasalic y continuada por Ivan Perisic.

Ese gol parecía darle aire al equipo de Dalic. Llegar al descanso con empate, después de dos desventajas, podía cambiar el tono emocional del partido y meter dudas en Inglaterra. Sin embargo, todo se vino abajo demasiado pronto. Jude Bellingham marcó el 3-2 nada más comenzar la segunda parte y obligó a Croacia a perseguir de nuevo el marcador en un momento muy delicado.

Dalic considera decisivo el gol de Bellingham tras el descanso

Para Dalic, el tanto de Bellingham fue el punto de ruptura. Croacia había logrado levantarse dos veces, pero no encontró una tercera respuesta tras el golpe del centrocampista del Real Madrid. “Conseguimos remontar dos veces, pero el gol al poco de empezar fue decisivo. Luego, nos costó volver al partido”, admitió el seleccionador.

A partir de ahí, Inglaterra jugó más cómoda. Croacia perdió continuidad, Modric abandonó el campo en el minuto 58 y el equipo balcánico empezó a depender demasiado de las intervenciones de Livakovic para sostenerse.

Modric queda marcado en una noche cruel para Croacia

La noche tuvo un punto especialmente duro para Luka Modric. El capitán croata, en el Mundial de su despedida, quedó señalado en la acción del penalti que abrió el marcador. El centrocampista perdió la referencia de Madueke en un despeje, impactando directamente contra la pierna del inglés.

No fue el único problema croata, pero sí una imagen simbólica. Modric representa la era dorada de la Selección, y su fallo apareció justo en el arranque de una Copa del Mundo que Croacia afronta con una mezcla de orgullo, veteranía y transición.

Croacia queda obligada a reaccionar en el Grupo L

Dalic intentó mirar hacia adelante sin suavizar el mensaje. El seleccionador recordó que Croacia empezó ante el rival más difícil del grupo, pero también dejó claro que el margen de error se ha reducido desde la primera jornada.

“Dijimos que el primer partido era contra el rival más difícil. Nos quedan dos partidos importantes, tenemos que remontar ante esta derrota, ya no podemos disputar malos partidos”, señaló.

La derrota ante Inglaterra no elimina a Croacia, pero sí cambia su escenario. Ahora cada punto será decisivo y el equipo balcánico tendrá que recuperar solidez defensiva, especialmente en las acciones paradas, si quiere evitar que el debut se convierta en una losa.