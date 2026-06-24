Tuchel, tras el Inglaterra 0-0 Ghana: "No tengo ni idea"

El técnico alemán lamentó la falta de premio de los Three Lions, defendió que su equipo mereció ganar y aplazó cualquier decisión antes del duelo contra Panamá, tras un partido donde Declan Rice y Harry Kane asumieron el golpe

Thomas Tuchel no escondió la frustración tras el Inglaterra 0-0 Ghana en la segunda jornada del Grupo L del Mundial 2026. La selección inglesa dominó, tuvo las mejores ocasiones al final, pero volvió a dejar dudas en una gran cita.

El seleccionador alemán aseguró que el gol “habría sido merecido” y, preguntado por sus planes para el cierre de la fase de grupos ante Panamá, dejó la frase más llamativa de la noche: “No tengo ni idea”.

Tuchel lamenta que Inglaterra no tuviera recompensa ante Ghana

Inglaterra se marchó de Boston con un punto y una sensación incómoda. Tuchel entendió que su equipo hizo méritos para ganar, especialmente por el empuje final y por las dos ocasiones más claras del encuentro.

“Normalmente, habría sido una ocasión clara para nosotros. Tuvimos una gran oportunidad y luego otra. El gol habría sido merecido”, explicó el seleccionador al analizar el tramo final, marcado por el remate de Nico O’Reilly al larguero y el posterior fallo de Harry Kane a bocajarro.

El técnico insistió en que Inglaterra fue “ganando intensidad” durante el partido, aunque admitió que le faltó acierto para transformar ese dominio en ventaja. “No tuvimos recompensa”, resumió Tuchel tras un empate que deja a los ingleses cerca de los dieciseisavos, pero sin cerrar todavía el pase.

"No tengo ni idea": Tuchel aplaza sus planes para Panamá

La frase más llamativa llegó cuando Tuchel fue preguntado por el último partido de la fase de grupos. Inglaterra cerrará esta primera ronda contra Panamá y una victoria le permitiría encarrilar el liderato del Grupo L.

“No tengo ni idea”, respondió el seleccionador sobre sus planes. “Faltan cuatro días”, añadió, dejando abierta la posibilidad de cambios después de un partido en el que Inglaterra volvió a chocar contra un bloque bajo y apenas encontró soluciones durante muchos minutos.

Kane asume su fallo y habla de un partido incómodo

Harry Kane también dio la cara tras una noche complicada. El capitán inglés reconoció que tuvo una ocasión muy clara en los minutos finales y asumió que, en condiciones normales, debe convertir ese tipo de remates.

“Fue uno de esos partidos. Un equipo difícil de romper. Probablemente estuvimos mejor en los últimos 15 minutos de cada parte. Tuve una gran ocasión al final, y confío en mí mismo para marcarla más veces que fallarla, y Nico golpeó el larguero”, analizó Kane.

El delantero explicó además uno de los problemas tácticos que le impidieron entrar más en juego. “Partey me marcó individualmente durante gran parte del partido, así que no tuve espacio para bajar y luego llegar al área. También defendieron muy bien el área y era difícil jugar balones por dentro porque estaban muy compactos”, señaló.

Declan Rice pide calma tras el muro de Ghana

Declan Rice también defendió una lectura prudente del empate. El centrocampista reconoció la dificultad del partido y dio mérito al plan defensivo de Ghana, que se cerró con un 5-4-1 muy compacto sin balón.

“Siempre es difícil cuando juegas contra once por detrás del balón. Tienes que encontrar soluciones. En los últimos diez minutos probablemente encontramos más que en todo el partido y tuvimos mala suerte de no marcar”, explicó Rice.

El jugador del Arsenal rechazó cualquier mensaje alarmista. “Seguimos positivos, seguimos adelante y todavía tenemos una gran oportunidad de ser primeros de grupo contra Panamá”, afirmó antes de recordar que varias selecciones importantes también han sufrido en este arranque de Mundial.

Ghana bloquea a Inglaterra y sale reforzada del Grupo L

El empate tiene mucho valor para Ghana. El equipo de Carlos Queiroz defendió con disciplina, cerró espacios interiores y aisló durante muchos minutos a Kane, que apenas pudo recibir con ventaja dentro del área.

La selección africana también tuvo sus opciones al contragolpe. Prince Adu asustó a Inglaterra en una transición peligrosa y Marvin Senaya encontró espacio a la espalda de la defensa inglesa en el inicio del segundo tiempo, aunque Spence llegó a tiempo para corregir.

Ghana suma cuatro puntos, igual que Inglaterra, y queda muy cerca de los dieciseisavos. El resultado refuerza su candidatura en el Grupo L y confirma que su plan defensivo puede incomodar a cualquier rival si mantiene este nivel de concentración.

Inglaterra mantiene el liderato, pero vuelve a alimentar dudas

Inglaterra no pierde, pero tampoco convence del todo. Después del 4-2 ante Croacia, el empate sin goles ante Ghana frena la euforia y recupera una pregunta habitual alrededor de los Tres Leones: qué ocurre cuando el rival se encierra y obliga a tener paciencia.

Tuchel tiene margen porque la clasificación sigue bien encaminada. El problema está en las sensaciones. Inglaterra necesita más fluidez entre líneas, más claridad en los últimos metros y más capacidad para activar a Kane cuando el rival le niega espacios.

Panamá será el último examen de la primera fase. Kane ya habló de “dos torneos” dentro del Mundial: primero los grupos y luego las eliminatorias. Inglaterra sigue cerca de ganar el suyo, pero el empate ante Ghana deja una advertencia clara: para aspirar a todo, no bastará con dominar. Habrá que derribar muros.