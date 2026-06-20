Valencia Basket - Barça, en directo hoy la final de la Liga ACB 2025-26 de baloncesto en vivo

Los de la Ciudad Condal llegan con ventaja a este segundo choque después de vencer en el primero y recuperar el factor cancha, obligando así a reaccionar inmediatamente a los taronja para no verse con el agua al cuello

¡Muy buenas tardes y bienvenidos! Ya estamos aquí hoy sábado 20 de junio para vivir juntos a partir de las 20:00 horas el segundo partido de la final de la Liga ACB que disputan Valencia Basket y Barça . Los de Xavi Pascual llegan repletos de moral tras sumar el primer punto de la serie en la prórroga. ¡Vamos al lío!

El primer partido de la final de la ACB, saldado con triunfo del Barça por 112-113 tras prórroga, hace que el encuentro de esta noche tenga tintes dramáticos para el Valencia Basket, que puede verse 0-2 abajo . Aunque aún le quedaría repetir el milagro que se vivió con el Panathianikos en la Euroliga –superando justo un 0-2–, lo cierto es que se vería como una sentencia respecto a sus posibilidades de conquistar la Liga Endesa, algo que no hace desde la lejana campaña 2016-17 .

¿Seguirá la alternancia de los dos grandes o tendremos 'sorpresa'? El Valencia Basket no conquista la Liga ACB desde la temporada 2016-17 , siendo su único título hasta la fecha. Respecto a los blaugrana, levantaron el trofeo por última vez en la 2022-23 .

"Laprovittola cada vez está mejor en esta recta final de la temporada. Le hemos echado mucho de menos estos tres meses que ha estado lesionado, pero con él cada vez somos mejor equipo . El equipo está fuerte, está bien, podía haber ganado cualquiera. Nuestra mentalidad es buena, sabemos que cada día costará más", expresa.

¡Prepárense! Tras un primer partido de auténtico infarto en la final de la Liga ACB entre Valencia Basket y Barça, ahora llega un segundo enfrentamiento que tendrá lugar hoy sábado 20 de junio y que se presenta aún más apasionante, ya que para los de Pedro Martínez es casi un todo o nada tras caer contra los catalanes en la prórroga el pasado miércoles.

Ni unos ni otros han querido dar demasiada importancia al primer punto de la final. Por lado taronja se recuerda cómo fueron los cuartos de final de la Euroliga contra Panathianikos para restarle dramatismo al asunto. En cuanto a los de la Ciudad Condal, quieren evitar a toda costa cierta sensación de tener el trabajo hecho, la cual a su vez puede llevar a una confianza que se vuelva en su contra de un modo fatal.

De cara a este segundo envite, Xavi Pascual destaca la importancia de contar con Nico Laprovittola a su mejor nivel. "Laprovittola cada vez está mejor en esta recta final de la temporada. Le hemos echado mucho de menos estos tres meses que ha estado lesionado, pero con él cada vez somos mejor equipo. El equipo está fuerte, está bien, podía haber ganado cualquiera. Nuestra mentalidad es buena, sabemos que cada día costará más", expresa.

En cuanto a su homólogo en el hoy banquillo local, Pedro Martínez, este entiende que dar un paso al frente en defensa resultará vital. "No teníamos que haber llegado a la prórroga, pero también hemos tenido una opción para ganar. Ahora nos tenemos que recuperar. El otro día en el último minuto entramos arriba, pero no defendimos bien", comenta.

Las bajas para el Valencia Basket - Barça

Con la reaparición de Josep Puerto en el aire, lo que es seguro es que el Valencia Basket no contará con Nate Reuvers ni con Xabi López-Arostegui. Respecto al Barça, Xavi Pascual no pudo contar en el primer partido con Tomas Satorasnky, lo que le llevó a recuperar a Juan Núñez, una situación que podría mantenerse en este segundo choque, aunque el checo está en Valencia con la expedición. Parece probable que Miles Norris vuelva a ser descarte técnico.