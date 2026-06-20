El Valencia Basket responde al Barça con una lección que no olvidará

Lejos de sucumbir ante la presión, el conjunto dirigido por Pedro Martínez se ha levantado con todo en el segundo partido de la final de la Liga ACB para dar una paliza a los blaugrana y poner el 1-1 en la serie por el título

¡Qué reacción! Si alguien pensaba que al Valencia Basket le podría la presión es que no les ha visto jugar en la presente temporada. Porque sí, lo que hemos visto esta noche de los taronja es justo lo exhibido desde el primer día: un juego alegre, casi inconsciente, que le ha servido este sábado 20 de junio para dar una paliza al Barça por 102-75 en el segundo partido de la final de la Liga ACB para poner el 1-1 en la pelea por el título.

El partido se puede definir como una lección para los de Xavi Pascual, que han entendido por las malas que si no defienden con uñas y dientes tendrán realmente difícil volver a ganar un partido a los 'taronja'; y es que los de Pedro Martínez dominaron el partido de principio a fin y, aunque las entradas de Laprovittola le pusieron en problemas, supo mantener la calma y aprovechar sus ausencias para alimentar una renta hasta que, cuando el argentino entró por primera vez tras el descanso, ya no pudo contener el vendaval del Valencia. El dominicano Jean Montero volvió a ser su gran referencia ofensiva, bien ayudado por Braxton Key.

La carta de Laprovittola, tan potente como solitaria

El duelo arrancó con un doble festival defensivo del que salió vencedor el Valencia. Intenso y concentrado hasta el último segundo de cada posesión del Barça, le tuvo más de cinco minutos sin anotar. En la otra canasta, el conjunto de Xavi Pascual no logró extender tantos segundos su esfuerzo y los locales, pacientes, lograron anotar cerca del aro para abrir el choque con un 11-0. Tal arranque hizo que el entrenador del Barça tuviese que jugar rápido la carta de Laprovittola.

Con el argentino en pista se vieron los primeros brotes blaugrana, pero cuando parecía que las sensaciones se igualaban, la aparición del 'secundario' Yankuba Sima, que firmó 7 puntos y 3 rebotes en apenas dos minutos, y una canasta de Montero sobre la bocina del cuarto permitió al Valencia cerrar el primer cuarto con +15.

Ajustó Pedro Martínez con Kam Taylor sobre Laprovittola para frenar su crecimiento, le protegió del desgaste Pascual retirándole al banquillo y el equipo catalán se estancó. Pero la rotación dejó al Valencia sin referentes anotadores y la defensa blaugrana siguió negándole poder tirar de tres. Durante varios minutos, el marcador apenas se movió, situación que cambiaría conforme se acercaba el descanso.

Teniendo claro que era su gran recurso, Pascual devolvió al argentino a la pista. De nuevo, su presencia cambió el choque. Anotó y repartió, su juego creo 'psicosis' en la defensa local y logró que la renta 'taronja', que había llegado a ser de 17 y que era de 13 cuando entró a falta de cuatro minutos para reducirla hasta los siete al descanso.

El Valencia Basket rompe el partido

Si el Barça reaccionó en la primera parte, prácticamente calcando el choque anterior, la segunda no tuvo nada que ver. 'Lapro' volvió a comenzar en el banquillo y los suyos estuvieron tres minutos y medio sin anotar. Ante tanto fallo, la renta local se disparó en un abrir y cerrar de ojos hasta más allá de los veinte puntos. El game over estaba servido y quedaba por ver la manera en la que decidía caer el conjunto catalán, con el tercer encuentro señalado ya para el lunes en el calendario. Que Pascual retirara a Laprovittola era lo más lógico, pero no por ello pudieron esconder la frustración.

Esas malas sensaciones finales se reflejaron en una descalificante a un Punter desparecido en la anotación tras encadenar el estadounidense una antideportiva y una técnica, a las que se añadió otra al banquillo. Tampoco apareció otro referente blaugrana como Will Clyburn. Con el encuentro decidido y el Roig Arena encendido, Pedro Martínez aprovechó para darle cinco minutos a Josep Puerto, que llevaba más de un mes y medio sin jugar tras empalmar un esguince de tobillo y una enfermedad vírica. ¿El siguiente combate? El lunes 22 en el Palau.

- Ficha técnica:

102.- Valencia Basket (26+19+29+28): Badio (7), Montero (19), Taylor (5), Key (15), Sako (4) -cinco titular- De Larrea (10), Cárdenas (2), Moore (11), Puerto (2), Pradilla (10), Costello (8) y Sima (9).

75.- Barça (11+27+14+23): Marcos (-), Punter (2), Clyburn (2), Shengelia (9), Fall (3) -cinco titular- Cale (5), Vesely (7), Brizuela (10), Hernangómez (3), Satoransky (4), Laprovittola (14) y Parra (16).

Árbitros: Pérez Pizarro, Calatrava y Padrós. Eliminaron por técnica descalificante a Kevin Punter (m.36)

Incidencias: segundo partido de la final de la Liga Endesa disputado en el Roig Arena de València ante 14.865 espectadores.