Xavi Pascual revela la clave que ha transformado al Barça en el tramo decisivo de la temporada

El entrenador de Gavà se muestra muy satisfecho tras ver a sus chicos brillar en ataque hasta el punto de superar al Valencia Basket en el primer partido de la final de la Liga ACB

¡Quién te ha visto y quién te ve! Muchos deben pensar eso comparando al Barça que vimos vapuleado ante el Valencia Basket en la última jornada de la fase regular de la Liga ACB, y el que hoy, ya en la pelea definitiva por el título, ha batido en un espectacular partido al conjunto taronja, algo que Xavi Pascual tiene claro que se sostiene en un pilar que lleva nombre: salud.

Así es. Lejos de esos meses en los que la enfermería azulgrana estaba repleta, ahora todo marcha sobre ruedas hasta el punto de ver a jugadores como Nico Laprovittola firmando un enorme partido de 20 puntos para robar el factor cancha a los taronja.

"Laprovittola cada vez está mejor en esta recta final de la temporada. Le hemos echado mucho de menos estos tres meses que ha estado lesionado, pero con él cada vez somos mejor equipo. Hemos sabido cuidar a los veteranos para que lleguen bien a este tramo final, pero ahora debemos recuperar para el segundo partido. El equipo está fuerte, está bien, podía haber ganado cualquiera. Nuestra mentalidad es buena, sabemos que cada día costará más", augura.

Xavi Pascual y la satisfacción ofensiva

Pascual destaca la labor ofensiva de sus jugadores, pero subraya a su vez que ya ha sido buena en las últimas semanas. "De los últimos 14 partidos tenemos 13 con 95 puntos de media, con nuestro estilo, claro. Somos un equipo que nos gusta jugar delante y atrás. Podemos ser lo que podemos ser, detrás no vamos a ser nunca extremadamente sólidos pero delante podemos jugar bien", afirma antes de recalcar que para batir a un rival como el valenciano hay que dar un gran nivel en ataque.

"Al Valencia no le puedes ganar si no juegas bien en ataque porque ellos anotaran siempre. Contentos. Nos han penalizado cada pérdida pero nos habíamos marcado quedarnos por debajo de las 12 pérdidas y nos hemos quedado en 11", destaca.

Recomposición tras el golpe inicial

Exultante por la victoria, Pascual no obvia la reacción de sus chicos tras un primer cuarto realmente flojo. "Hemos entrado mal, nos hemos dejado muchos tiros libres y eso pesa pero en el segundo cuarto hemos vuelto por el ataque, que ha sido bueno. La segunda parte ha sido muy igualada, el Valencia ha cogido un poco de ventaja pero con las dos acciones de Clyburn tras tiempo muerto hemos conseguido forzar la prórroga y en el tiempo extra nos hemos llevado la victoria", explica.

Por último, subraya que la abultada derrota que sufrieron en el ultimo partido de la fase regular en el Palau ante el Valencia es una anécdota dentro de la gran trayectoria de sus chicos. "Recordamos mucho la derrota contra el Valencia pero llevábamos seis victorias antes y ahora llevamos cinco después. En ese partido arriesgamos con cuatro jugadores que volvían de lesión. Todo nos salió mal pero teníamos cuatro lesionados de larga duración que volvían y el entrenador debe saber mira a medio plazo", finaliza.