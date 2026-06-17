Enorme elogio de Xavi Pascual a su gran rival: “Es el mejor de Europa”

El entrenador del conjunto de la Ciudad Condal tiene ante sí la posibilidad de marcharse del equipo por todo lo alto conquistando la Liga ACB, competición en la que disputa la final contra el Valencia Basket

Sin miedo, pero también con pies de plomo. Xavi Pascual quiere conquistar la final de la NBA, la cual enfrenta a su Barça con el Valencia Basket a partir de este jueves 18 de junio. Ese es el objetivo, pero no le nubla la vista respecto a lo que se ha visto toda la temporada y la dificultad que entraña batir a los taronja, y más en su cancha.

"Para tirar, correr y rebotear así tienes que trabajar muchísimo y han demostrado que se puede ganar con ese estilo. El baloncesto del Valencia Basket es el mejor de Europa durante toda la temporada, sin ningún tipo de duda", explica Pascual en la presentación de la final celebrada en el balcón del Ayuntamiento de València antes de poner en valor que los chicos de Pedro Martínez nunca cambien su estilo sea cuál sea el marcador.

"Nunca dejan de hacer su juego y nunca pierden el sentido de lo que quieren hacer. Siempre creen en ellos mismos como se demostró en los primeros partidos de cuartos de final y de semifinal", reitera.

Las armas del base de Xavi Pascual

Pascual entiende lo buen equipo que son los valencianos, pero no por ello pierde de vista las cualidades de los chicos que tiene en el vestuario. "Nosotros tenemos el estilo que tenemos y llevamos un promedio de 93,5 puntos por partido. Es un estilo diferente, pero queremos anotar y defender bien. Será una final muy bonita para el espectador".

Y continúa: "Hemos tenido una temporada más irregular, aunque en la ACB hemos estado más estables de lo que pueda parecer. Hemos sido competitivos, a pesar de las lesiones, y ahora que estamos todos, tenemos más recursos, más posibilidades y más opciones", afirma Pascual sobre la situación de su equipo de cara a la final.

El Barça y un año de grandes dificultades

Para terminar, el técnico catalán destacó la ilusión del Barça por cerrar con un título una temporada con, según él, muchas dificultades: “Tenemos mucha ilusión después de un año en el que nos ha costado un poco todo. Hemos tenido que reinventarnos y adaptarnos a muchas circunstancias. Sabemos de la dificultad, el respeto y la admiración por el Valencia, pero a la vez estamos ilusionados”.