Los Knicks se cruzan en el camino de Sergio de Larrea y el Real Madrid

Los actuales campeones de la NBA tienen dos elecciones para la parte baja de la primera ronda del draft y el periodista Jake Fischer confirma el interés en gastar una de ellas en el joven jugador español

Su temporada 2025-26 en el Valencia Basket no está pasando desapercibida para nadie a ambos lados del charco. Sergio de Larrea, a quien muchos conocieron en el último Eurobasket, sabe que es deseo no solo de los grandes de Europa –con el Real Madrid a la cabeza–, sino de muchas franquicias de la NBA, siendo la última en sumarse los New York Knicks.

Exacto, los flamantes campeones de la competición estadounidense también tienen en agenda al internacional español, quien se presente al draft de este martes 23 de junio con muchas opciones de ser elegido en los últimos puestos de la primera ronda, justo donde se moverán los de la Gran Manzana al tener en su mano los pick número 24 y 31.

Ante tal escenario, y aunque otros equipos como Boston Celtics o Minnesota Timberwolves también manejan informes muy favorables del vallisoletano, la opción neoyorquina se plantea como realmente buena para él, si bien se desconoce si el plan de estos sería incorporarlo de manera inmediata o dejarle algún año más en Europa, justo donde entraría en juego un Real Madrid que vive en silencio, pero no en la ignorancia.

La calmada espera del Madrid con Sergio de Larrea

Fue en el ya lejano mes de febrero cuando desde la Cadena SER no hablaban de un mero interés blanco, sino que la situación iba mucho más allá al asegurarse que estaban dispuestos a pagar la cláusula de rescisión y ofrecerle un contrato de tres años.

Puede que se plan inicial no encaje con un De Larrea cuyos derechos pertenezcan a una franquicia NBA, pero si su salto a la mejor liga de baloncesto del mundo se dilata en el tiempo es un hecho que los blancos serán uno de los que lo intentarán.

Sergio Scariolo, el gran valedor del internacional español

Aunque está por ver si De Larrea podría preferir mantenerse en el Valencia Basket, lo que está claro es que ir al Madrid tampoco sería un salto al vacío. El pasado verano, cuando algunos no lo conocían demasiado, Sergio Scariolo no solo lo convocó para el Eurobasket, sino que le dio mucho minutos.

El italiano, ahora entrenador del Madrid, ya ha trasladado a la dirección deportiva que reforzar el backcourt es esencial; y claro, en ese plan encajaría un De Larrea cuyo físico y atletismo le convierten en un posible defensor de élite al que tampoco le falta dominio a campo abierto con el balón en sus manos. En todo caso, y como ya decíamos, lo primero es saber qué ocurre con la NBA.