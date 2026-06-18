El Barça se planta y paga al Valencia Basket con la misma moneda

El conjunto dirigido por Xavi Pascual levanta una desventaja de 14 puntos para robar el factor cancha en la final de la Liga ACB gracias a las excelentes actuaciones de Will Clyburn y Nico Laprovittola

Will Clyburn, buscando la canasta en el primer partido de la final de la Liga ACB.IMAGO

¡Qué partidazo hemos vivido en el Roig Arena! Lejos de parecer la apertura de la final de la Liga ACB, Valencia Basket y Barça nos han brindado un espectáculo que se asemeja a un todo o nada, a pensar que si hoy caías estaba todo perdido. Obviamente no es así, pero no podemos dejar pasar por alto el golpe moral que supone para ambos que los de Xavi Pascual hayan salido victoriosos por 112-113.

Lejos de caer en la desesperación por un inicio arrollador de los taronja, el Barcelona aceptó el reto de jugar al intercambio de golpes y demostró que no le falta talento en sus piezas para hacerlo; tanto es así que remontó una desventaja de 14 puntos, forzó la prórroga con un triple de auténtica locura y ahí definió no dejar atrás toda lógica baloncestística.

Clyburn y Laprovittola, los nombres propios de la noche

Imaginación, determinación, confianza... Estos dos enormes veteranos –Will Clyburn y Nico Laprovittola– demostraron una vez más que están hechos de otra pasta, de la de los campeones. Cuando más se complicaba la cosa, ellos daban un paso al frente con canastas que para cualquier espectador serían directamente inverosímiles.

No podemos contarlas todas, pero sí las dos más importantes. Con 101-98 a favor de los valencianos, Clyburn clavó el triple que forzaba el tiempo extra con dos defensores encima. Después, ya en los cinco minutos adicionales, Laprovittola los abría con un triple desde el centro del campo... Al final, 21 puntos para el estadounidense y 20 para el argentino.

Los taronja se llevan de su propia medicina

Tal cual suena. Si por momentos parecía que el ritmo de los chicos de Pedro Martínez era demasiado para el Barça, finalmente tal impresión saltó por los aires frente a la realidad: los azulgrana aceptaron el reto y pagaron a su rival con la misma moneda hasta el último instante.

Aunque Jean Montero llegó a los 24 puntos y Brancou Badio le secundó con 20, nada de eso fue suficiente ante el ímpetu de los catalanes, que sellaron el triunfo tras un error de Kameron Taylor, haciéndose así con el factor cancha de cara al resto de la final.

- Ficha técnica:

112.- Valencia Basket (25+27+20+29+11): Badio (20), Montero (24), Taylor (13), Key (13), Sako (5) -cinco titular- De Larrea (9), Cárdenas (5), Moore (2), Pradilla (10), Costello (9) y Sima (2).

113.- Barça (13+34+28+26+12): Marcos (3), Punter (14), Clyburn (21), Shengelia (11), Fall (-) -cinco titular- Cale (7), Vesely (8), Brizuela (9), Hernangómez (-), Núñez (2), Laprovittola (20) y Parra (18).

Árbitros: Conde, Caballero y Castillo. Sin eliminados.

Incidencias: primer partido de la final de la Liga Endesa disputado en el Roig Arena de València ante 14.423 espectadores.