El Barça desacredita a Xavi Pascual y se enfrenta a una importante indemnización

La entidad blaugrana no solo se prepara para sustituir al técnico de Gavà en el banquillo, sino que intenta borrar cualquier huella que pretendiese dejar con ciertas decisiones de cara al futuro de la entidad

Si no va a estar Xavi Pascual... ¿qué sentido tiene respetar sus decisiones o consejos? Algo así han debido pensar en la dirección deportiva de un Barça que no ha dudado en desacreditar al que aún es su entrenador de un modo tan tajante como para aceptar una penalización económica por ello. Y sí, hablamos de la confección de la plantilla del curso 2026-27 y de entender que un camino alejado de la opinión de Pascual es un acierto.

Esa es justo la conclusión a la que se llega tras lo ocurrido con Mike James. El veterano base de 36 años –máximo anotador en la historia de la Euroliga–, lo tenía todo preparado para incorporarse a la entidad de la Ciudad Condal tras el verano; tanto es así que tenía firmado un precontrato. ¿Qué ha hecho el Barça? Romperlo para dejar claro que en caso alguno está de acuerdo con Pascual.

El preparador de 53 años era el gran valedor del base estadounidense, a quien había entrenado entre 2016 y 2018 en el Panathinaikos. Sin duda se trataba de un fichaje muy relevante para el equipo, ya que llegaría para ser el jefe en pista del nuevo proyecto. ¿Piensan en el Barcelona que es mal jugador? Para nada, pero creen que hay mejores opciones para dar forma al equipo que tienen en mente, aunque claro, sin contar con otro técnico que opine lo más mínimo sobre estas decisiones.

La hora de indemnizar a Mike James

Muy claro ha tenido que verlo el Barça para dar este paso. Tras años hablando de problemas financieros no solo rompen el acuerdo, sino que se enfrentan a una importante indemnización para James, sobre todo porque al jugador no le ha sentado nada bien que el club blaugrana diese marcha atrás y no parece estar dispuesto a perdonar un solo euro.

Según informa Mundo Deportivo, club y jugador llevan varios días negociando para alcanzar un acuerdo de rescisión que por ahora no se ha dado; todo ello mientras el agente de James le ha vuelto a poner en el mercado en busca de una nueva oferta en Europa.

Un producto más que testado

Pese a tener una penalización financiera, existe la posibilidad de que al Barça le salga rentable si el montante a pagar por la liberación del base está bastante por debajo del salario acordado. Ya sea así o no, lo que está certificado es que dejan pasar a uno de los mejores bases de la Euroliga en la última década. En la campaña 2025-26 se ha ido a un promedio de 15,9 puntos, ocupando el 11º puesto de la competición.