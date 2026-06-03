Al Barça le despluman la agenda y las opciones para sustituir a Xavi Pascual se reducen al mínimo

La entidad blaugrana está viendo como sus pretendidos para el banquillo –Ibon Navarro entre ellos– vuelan a otros destinos, complicando aún más el futuro de una entidad que lleva demasiado tiempo a merced de agentes externos

Si el Barça se las prometía felices tras firmar hace meses a Xavi Pascual hasta 2028, ahora resulta que no solo va a quedarse sin él en unas semanas, sino que las primeras opciones para sustituirle están volando a tal ritmo que los del Palau Blaugrana parecen estar abocados a elegir entre 'A' y 'B', y no por cuenta propia.

Pese a que por momentos en la Ciudad Condal se negaban a aceptar que el técnico de Gavà se iba a marchar –incluso lanzaron un comunicado negando negociación alguna con Ibon Navarro y certificando que el plan era seguir con Pascual–, la realidad se ha impuesto incluso con crudeza, ya que no solo han perdido a toda una leyenda del equipo como es el preparador de 53 años, sino que en cuestión de días han visto como les desplumaban la agenda.

Las dos primeras opciones en desaparecer

Suena duro, pero no exageramos lo más mínimo. Primero fue Ibon Navarro el que cerraba su pase al Estrella Roja, según informaba Diario SUR. El entrenador vasco primero habría comunicado al Unicaja Málaga su decisión de partir y posteriormente, ya con libertad para conversar con otras entidades, habría sellado un acuerdo con el conjunto serbio de la Euroliga.

Se esfumaba la opción Navarro, pero al menos quedaba libre Vassilis Spanoulis. Tras desvincularse el Mónaco, la leyenda del baloncesto europeo aparecía en el horizonte como una opción muy factible, una que apuntaban entre otros medios diario AS. Pues bien, ahora desde Sport24, medio griego, aseguran que estaría a punto de cerrar un contrato de 3 años y 3,6 millones de euros para hacerse cargo del Aris Betsson.

El Barça, en manos del Panathinaikos

Llegados a este punto toca recalcar que el Barcelona está siendo víctima una vez más del mayor potencial de sus competidores en el Viejo Continente. De este modo, hace algo más de una semana apuntaban en L'Esportiu que Zeljko Obradovic es el favorito de Joan Laporta. El mito de los banquillos lleva tiempo el paro tras salir del Partizan de Belgrado y podría estar buscando un proyecto potente con el que cerrar su carrera. Tiene buena pinta, pero por medio se ha metido ni más ni menos que el Panathinaikos.

El gigante griego, dolido por no ser capaz de llegar a la Final Four que se celebró en su cancha, el OAKA, está dispuesto a tirar la casa por la ventana con una oferta de dos años y 10 millones de euros para Obradovic –informa Meridian–. Es obvio que son cifras inalcanzables para el Barça, que ya se estaría planteando tantear justo a quien deja el banquillo heleno, Ergin Ataman...

No está nada claro cómo acabará la historia, pero los del Palau parecen una vez más a merced de agentes externos. Y claro, si tu proyecto crece sin convencimiento, difícil será que camine por el rumbo correcto.