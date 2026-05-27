El adiós de Xavi Pascual al Barça ya es oficial

El técnico de Gavà deja el club de la Ciudad Condal antes de cumplir un año en el cargo para marcharse al enorme proyecto que está montando el Dubai Bssketball, equipo que también disputa la Euroliga

Era un secreto a voces, pero hasta hoy no ha llegado la oficialidad. El Barça, poco antes de que se inicie el playoffs de la Liga ACB, ha anunciado que Xavi Pascual hará efectiva a final de campaña la cláusula de rescisión que tiene en su poder para romper el contrato que tenía hasta 2028 e iniciar una nueva aventura lejos de la Ciudad Condal, algo que explicará el mismo este jueves 28 de mayo en rueda de prensa.

La salida del entrenador de Gavà es tan abrupta como dolorosa. Cuando firmó el 17 de noviembre, tras una ardua negociación, se le colgó el papel de salvador de un proyecto que iba a la deriva; más aún tras ver al equipo enlazar un gran número de victorias bajo sus órdenes. Sin embargo, diferentes desencuentros con la directiva, así como la aparición de un interesante proyecto como es el del Dubai Basketball, han precipitado su marcha.

Con esta decisión, la cual no ha podido frenar Joan Laporta pese a su intentona final al reunirse con Pascual, tenemos que este pone fin a su segunda etapa en la escuadra catalana, la cual "le agradece el trabajo realizado durante estos meses y le desea mucha suerte en el futuro".

Más allá de la determinación tomada por el veterano preparador, desde el club insisten en que ambas partes están ahora centradas en el objetivo común de terminar la temporada con el título de la Liga ACB, sin duda una meta que daría brillo a una campaña que se complicó desde primera hora y que no han logrado enderezar en momento alguno.

Una salida más que anunciada

No podemos decir que haya sido una sorpresa la salida de Xavi Pascual. Cuando llegó lo hizo con muchas dudas y posteriormente, y de voz propia, ha declarado en varias ocasiones que quizás lo mejor era no continuar al entender que no se iba a poder cumplir con sus deseos de cara a dar forma a un equipo potente de cara al futuro, y eso que le prometieron una importante subida en el presupuesto para el curso venidero.

Resumiendo, lo que el tecnico catalán ha dado a entender es el clásico conmigo o sin mí. Cuando hace algunos meses empezaron a 'llover' lesiones en el vestuario, pidió refuerzos para luchar con garantías en un momento crítico de la temporada. La respuesta negativa de la directiva terminó por hacerle entender que lo mejor era separar sus caminos.