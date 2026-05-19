Tras el palo de Xavi Pascual, el mercado le da un alegrón al Barça

El entrenador de Gavà tiene adelantada su salida rumbo a Dubai, pero a cambio la plantilla del conjunto blaugrana para la próxima campaña va tomando forma con uno de los mejores jugadores de la Euroliga, Mike James

La planificación del Barça 2025-26 sigue en marcha pese a no conocerse quién será el entrenador. Los blaugranas, quienes según Sport parecen dispuestos a hacer un intento a la desesperada para convencer a Xavi Pascual de que siga con ellos, no solo han concretado las llegadas de Moses Wright (Zalgiris), Josh Nebo (Armani Milan) y Olivier Nkamhoua (Vareses), sino que han recibido en las últimas horas un alegrón por parte del mercado al concretar también el fichaje de Mike James.

Pese a que una de las cosas que convencía al base estadounidense de dar este paso era la presencia de Xavi Pascual en el equipo, la posible marcha de este no ha frenado su ímpetu por jugar en el Palau, habiendo firmado ya el acuerdo que le une a los de la Ciudad Condal; informa Mundo Deportivo.

Lo cierto es que el jugador de 35 años (36 en agosto) no era la opción número uno del Barça, pero de las factibles era la que más gustaba. Primero vieron como la competencia por Sylvain Francisco –apunta al Dubai Basketball con Xavi Pascual– les dejaba fuera de juego. También sonó Jean Montero, pero los contratos que están ofreciendo otros como Olympiacos al base del Valencia Basket ha terminado con sus opciones. Más claro: han optado por una opción más económica, pero no por ello menos fiable.

Mike James, convencido con (y sin) Xavi Pascual

Tras conocer el interés del Barcelona, a Mike James le agradó la idea de coincidir con el entrenador de Gavà, quien ya le tuvo a sus órdenes en el Panathinaikos durante la temporada 2016-17. El jugador estadounidense siempre ha dicho que ha sido uno de los mejores técnicos que ha tenido y la reunirse con él el resultaba atrayente.

En el Barça se temían que quizás las dudas sobre la continuidad de Pascual podría frenar el ímpetu del exjugador del Mónaco, pero no ha sido así. Nada más recibir el contrato lo ha firmado para dejar claro que su próximo paso está en la capital de Cataluña. También es cierto que los dos técnicos que suenan para sustituir al de Gavà –Vassilis Spanoulis e Ibon Navarro– han tenido a James a sus órdenes.

Rendimiento más que probado en la Euroliga

Mike James ha hecho una muy buena Euroliga 2025-26. Jugando para el Mónaco ha terminado como el octavo máximo anotador (16,4) y el tercer máximo asistente (6,5). Pese a la crisis económica (y deportiva) del equipo, logró llevar a los del Principado hasta el play-in para dejar fuera del playoff justo al Barça; eso sí, ya en cuartos de final fue incapaz de pelear con el Olympiacos para caer por 3-0.

James no será ni mucho menos el último en llegar. Para el puesto de segundo base han pensado en Nick Weiler-Babb, pero también están siguiendo al estadounidense David DeJulius. Ninguno ocuparía plaza de extracomunitario, lo cual es clave. Por cierto, ambos pertenecen a la misma agencia de representación: Beobasket, liderada por el superagente Misko Raznatovic.