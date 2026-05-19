El Real Madrid se viene arriba y manda un aviso: a Kiev llegamos igual...

Scariolo lamenta las bajas de sus dos pívots altos, pero tanto él como Hezonja advierten que el Madrid dará la talla

El Real Madrid llega a la Final Four tras perder sus tres últimos partidos en la Liga ACB y con dudas después de las lesiones de Walter Tavares y Alex Len, que le han dejado muy cortos en su juego interior. Scariolo se ha encontrado además con que Usman Garuba, el jugador que le solucionó la papeleta en el 'play off' ante el Hapoel Tel Aviv tiene problemas en una mano y no jugará al cien por cien.

El club se ha movido rápido y ha hecho un fichaje importante de cara a la ACB, ya que ha incorporado al pívot turco Omer Yurtseven, pero en la Euroliga tiene que jugar con lo que hay. Sergio Scariolo no tiene 'cincos', tiene a Garuba tocado y sus opciones en el juego interior pasan por Tey Lyles, Chuma Okeke, Gaby Deck o Mario Hezonja, que tendrán que multiplicarse y cambiar roles para que no se noten las ausencias. Eso sin contar un Izan Almansa que ha jugado poco este año.

Al menos, pese a las recientes derrotas, han tenido dos o tres semanas para probar cosas y no llega esta Final Four de improviso. "Hay cosas que no podremos ni disimular ni tapar porque son evidentes. Tenemos que buscar otras cosas y por supuesto tenemos que ser conscientes de las limitaciones que tenemos, de que el escenario es completamente diferente respecto a antes. Los que están deben intentar hacer las cosas de la manera mejor posible", avisaba este martes el entrenador madridista.

Scariolo apela a la historia del Real Madrid

Pese a todo, Scariolo no quiere ir de víctima y sabe que el Madrid parte, pese a no contar con sus dos hombres altos, como favorito ante el Valencia Basket. "El Real Madrid es el Real Madrid siempre. Puede tener limitaciones, puede estar en un gran momento o en uno menor, pero cuando va a competir el Real Madrid siempre compite", advierte el italiano.

El exseleccionador nacional sí reconoce que ha tenido trabajo extra tras la lesión de Len, una vez que habían encontrado los roles para hacer lo propio con Tavares. "La lesión de Alex nos ha obligado a un cambio radical en todo y estamos intentando entender cómo podemos ser competitivos de una manera completamente diferente respecto al equilibrio muy bueno que habíamos encontrado tras meses de probatura", incide.

"Han sido semanas bastante especiales, algo convulsas, que han ido en una dirección completamente diferente respecto a lo que esperábamos poder hacer en nuestra planificación. Después de la lesión de Tavares, el 'playoff' lo jugamos con Alex, que había desempeñado un papel fantástico, sobre todo defensivamente, y habíamos encontrado otra vez un equilibrio", analiza.

En este sentido, destaca el papel de Garuba, que había sido muy criticado todo el año, pero que fue clave frente al Hapoel. "Hay pocos jugadores con más capacidad de competir cuando está en el modo de máxima concentración que él. Está mermado, aunque está mejor, y aunque no está físicamente al 100%, mentalmente le veo bien, con mucha atención. Ha crecido mucho este año", avisa el preparador madridista.

Mario Hezonja ve un paralelismo con la Euroliga 2023

De la misma opinión es uno de los pesos pesados del equipo blanco, un Mario Hezonja que tendrá una nueva oportunidad de asumir su papel como referente, más tras la baja de Walter Tavares. "Creo que todo el mundo tiene que dar un paso adelante", avisa el croata.

"Es una putada que se nos hayan lesionado dos jugadores en la misma posición, pero si este equipo hace algo es seguir ganando y seguir luchando por lo máximo. Hay que dar un paso adelante, compensar un poco la talla que no vamos a tener. Hay que ir a tope, hay que esforzarse muchísimo para hacer algo grande este fin de semana", añade.

Hezonja lo mira desde el punto de vista positivo y asegura que la situación le recuerda a la vivida hace tres años, cuando el Madrid también llegó mermado a la Final Four de Lituania y acabó alzándose con el título.

"Esta situación es un poco más rara y por eso puede salir que debamos dar un paso adelante. En Kaunas tuvimos casi la misma situación con las lesiones de Deck y de Poirier y la sanción de Yabusele y creo que eso nos hizo muchísimo más fuertes", recuerda Mario Hezonja.