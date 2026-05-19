El Valencia Basket toma una decisión definitiva con Jean Montero, pero llega tarde

Según Sportando, la entidad taronja habría puesto sobre la mesa de su gran estrella un contrato de dos millones de euros para intentar cerrar su continuidad en el proyecto

Se estaba viendo venir. Si en España ya conocíamos de sobra el enorme talento de Jean Montero, el hecho de tener este curso al Valencia Basket en la Euroliga –se ha metido en la Final Four de Atenas– podía disparar su caché. Pues bien, no solo ha sucedido así, sino que a estas alturas parece que el movimiento a la desesperada de la entidad taronja va a caer en saco roto.

Tras numerosos rumores sobre la partida del dominicano a otro equipo, incluso con la NBA metida en la mezcla, Sportando señala que el Valencia ha puesto sobre la mesa de su gran estrella una extensión de contrato por valor de dos millones de dólares al año. Suena genial, pero resulta que llega tarde, puesto que Montero ya estaría a punto de cerrar su partida a Olympiacos.

Jean Montero, pretendido por los mejores de Europa

Que Jean Montero esté cerca de cambiar de equipo es cualquier cosa menos una sorpresa. Desde Israel señalaron hace tiempo que el Hapoel Tel Aviv podía ofrecerle hasta 2,5 millones por temporada y que la cláusula de rescisión no sería problema. Ya en España, con Superdeporte como informante, otro coloso del Viejo Continente como es el Fenerbahçe también parecía dispuesto a hacer un gran esfuerzo.

La realidad se está imponiendo. Aunque el proyecto del conjunto del Roig Arena es fantástico, aún está algún paso por detrás de los trasatlánticos europeos, sobre todo cuando nos referimos al músculo financiero, el cual puede llevar al de República Dominicana a firmar un enorme contrato. Por cierto, tras su renovación hasta 2028 la cláusula de salida se mueve entre los 1,5 y los 2 millones.

Estadísticas, premios... Jean Montero se lo merece todo

El guard del conjunto valenciano ha demostrado estar hecho para el mayor de los escenarios. En la fase regular de la Euroliga se ha ido a un promedio de 14,4 puntos, 4,7 asistencias y 3 rebotes con una valoración de 17.8 en 23.3 minutos por partido. Tal actuación le ha llevado a ser nombrado mejor jugador joven de la competición y miembro del Quinteto Ideal. Además, también ha sido elegido MVP de los playoffs.

Ya en lo que concierne a la competición doméstica, la Liga ACB, Montero no baja su aportación al irse a una media de 13,9 puntos, 3,9 asistencias y 2,6 rebotes en 20,6 minutos. Además, está acertando un 39,8 por ciento de los triples y un 86,8 por ciento de los tiros libres. Poco más que decir. Es un jugador impresionante.