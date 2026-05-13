El Valencia Basket hace historia y asegura para España un finalista en la Euroliga

El equipo taronja remonta el 2-0 en la eliminatoria ante el Panathinaikos y se enfrentará al Real Madrid en Atenas

Pase lo que pase en la Final Four de Atenas, el Valencia Basket ya ha hecho historia. Ante el equipo más rico de la historia del baloncesto europeo, el conjunto taronja ha remontado un 0-2 y ha certificado su pase en un quinto partido en el que fue claramente superior (81-64) gracias a su intensidad defensiva y a un Badio especialmente inspirado.

Ante la falta de acierto desde la línea de tres puntos, los taronja opusieron defensa, aguantaron las acometidas del Panathinaikos y acabaron dejando a los griegos sin la Final Four que ellos mismos organizan.

El nefasto partido de TJ Shorts, al que Ataman no sacó en toda la segunda parte, y el buen marcaje sobre Nunn mermaron a un equipo que, con los pequeños, había ganado sus dos encuentros anteriores en el coliseo valenciano.

Eso, además, permite asegurar un equipo español en la final, ya que en semifinales se enfrentarán el Real Madrid, sin Tavares ni Alex Len, ante un equipo taronja que tampoco tiene el más poderoso juego interior, pero al que la intensidad de sus hombres les bastó esta vez para frenar a dos colosos como Lessort y Faried.

El Valencia Basket, justo vencedor

Salvo en unos segundos en el segundo cuarto, en los que el Panathinaikos se puso uno arriba, siempre estuvieron por delante los de Pedro Martínez, que ya en el primer cuarto tuvieron siete puntos de ventaja y que, tras ver cómo les igualaban el encuentro en el arranque del segundo, se marcaron un parcial de 19-1 que rompió definitivamente el partido.

Se esperaba que el Panathinaikos volviera y lo hizo a base de triples, con un acierto en el tercer cuarto de Hayes-Davis, Grant y Osman que habría desarmado a cualquier otro equipo. El Valencia Basket vio cómo sus rivales se acercaban y se ponían en varias ocasiones a seis puntos. Sin embargo, no se pusieron nerviosos.

En ese mal momento, dado que Jean Montero estaba muy marcado, Badio asumió la responsabilidad y se encargó de anotar, mientras sus compañeros apretaban en defensa y lograban que no pasara de ahí. Una vez superado el 'bache', Reuvers, Montero, Key y Badio pusieron la directa y el Roig Arena celebró un triunfo que deja con cara de póker a un equipo hecho exclusivamente para dominar Europa.

Ficha técnica del Valencia Basket 81-64 Panathinaikos

Valencia Basket (14+21+21+25): Montero (12), Badio (20), Taylor (9), Costello (3), Sako (2) -cinco titular- De Larrea (9), Thompson (3), Moore (-), Key (12), Pradilla (5) y Reuvers (6).

Panathinaikos (10+13+27+14): TJ Shorts (-), Nunn (9), Osman (10), Hayes-Davis (15), Faried (-) -cinco titular- Toliopoulos (8), Hernangómez (5), Rogkavopoulos (2), Mitoglou (-), Grant (7), y Lessort (8).

Árbitros: Lottermoser (GER), Javor (SLO) y Nedovic (SLO). Sin eliminados.