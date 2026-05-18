Xavi Pascual confirma su adiós al Barça y ya hay un sustituto señalado

Se cumple la primera premisa para que Ibon Navarro pueda dirigir al equipo blaugrana, como tanto se habló la pasada semana, después de que Xavi Pascual haya comunicado al club que se marcha

"Ahora solo estoy concentrado en el equipo, conducirlo a los playoffs en la mejor posición posible y jugar estos playoffs, centrarnos en conseguir el título. Nada más. Si hay algo que decir, como ya dije en Barcelona, hablaremos a final de temporada. Yo no puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir, esto es incontrolable. Se hablan muchas cosas, incluso desde mi llegada. De fichajes, de movimientos, de tal... No lo puedo controlar. Ahora mismo estoy centrado en la actual temporada y luego ya se verá". Con esas palabras resolvió en Tenerife el aún entrenador del Barça, Xavi Pascual, la pregunta sobre una posible salida para dirigir al Dubai Basketball la próxima temporada.

Durante toda la semana pasada se habían producido rumores, incluso de quien sería su sustituto en el club de la Ciudad Condal, hasta el punto de que el Barça tuvo que salir al paso y sacar un comunicado oficial en el que solo contemplaba "la figura de Xavi Pascual para liderar el proyecto que se está trabajando de manera conjunta".

La noticia de la marcha de Pascual al Dubai saltó el domingo por la mañana antes de su duelo en Tenerife. Luego, el técnico dijo las palabras antes aludidas con las que postergaba el anuncio. Apenas unas horas después, este lunes, el técnico catalán ha comunicado al club barcelonista que se marcha a final de temporada.

Reunión de Xavi Pascual y Rafael Yuste

El de Gavá se lo ha dicho al presidente en funciones del club, Rafael Yuste, y le ha confirmado que abonará la cláusula de rescisión que figura en su contrato, superior a los 400.000 euros.

Aunque el destino es sólo un rumor, sí es conocido que tiene una oferta del club emiratí, por lo que previsiblemente será a este equipo de la Euroliga a donde vaya. El Dubai Basketball, que debutaba este año en la máxima competición continental y que se quedó a las puertas de jugar el 'play in', va a aumentar su presupuesto para la próxima temporada con el fin de dar el paso adelante y pelear con los mejores de la competición europea.

Lo más probable es que, pese a este anuncio, Xavi Pascual acabe la temporada con el Barça, ya que sólo quedan dos partidos en la Liga regular y los 'play offs' y cambiar a estas alturas podría ser poco inteligente.

Ibon Navarro, el gran favorito para sustituir a Pascual

Aunque este lunes ha llegado el desenlace, desde hace tiempo se veía venir. Y, de hecho, la pasada semana se filtró una posible reunión del club con el agente del técnico de Unicaja, Ibon Navarro, para tantearlo como sustituto de Pascual.

El comunicado del club en el que señalaba que sólo contaba con el de Gavá era también para negar estos contactos. A ellos se unió la negativa, también, de Misko Raznatovic, agente del actual entrenador de Unicaja. Navarro tiene aún un año de contrato con los andaluces, se está jugando su entrada en los 'play offs' y parece muy poco propicio hablar de una posible salida.

"Es muy difícil y agotador seguir el ritmo de las falsedades publicadas por numerosos medios de comunicación sobre mis clientes, por lo que incluso he renunciado a emitir desmentidos. Sin embargo, a veces es necesario hacerlo, especialmente en casos en los que las afirmaciones son 100% falsas y causan un gran daño a mis clientes, al mismo tiempo que perjudican su relación con el club. En resumen, ni yo ni Ibon Navarro hemos hablado una sola palabra con el FC Barcelona, tal como anteriormente no lo hicimos con el FC Bayern Múnich, a pesar de que el mismo portal lo informó", publicó en X Raznatovic. Ya se verá qué deparará el futuro.