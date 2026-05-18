Movimiento a la desesperada del Zaragoza para evitar el descenso

El conjunto maño ha dado un giro de 180 grados al equipo a tres jornadas de la finalización de la Liga ACB con el despido del entrenador Joan Plaza y la marcha de Isaiah Washington apenas tres meses después de su llegada

La racha negativa del Casademont Zaragoza asusta. De los últimos 17 partidos de la Liga ACB los maños han vencido en únicamente tres, lo cual les deja en situación límite con un balance de 9-22 que les iguala a victorias con el MoraBanc Andorra, equipo que está en puestos de descenso. ¿Cuál ha sido la reacción? Un movimiento a la desesperada con Joan Plaza e Isaiah Washington como principales damnificados.

Fue a última hora del domingo cuando la entidad maña anunciaba que Plaza dejaba de ser su entrenador. No lo hacía de malas formas, pero sí bajo el convencimiento de que el cambio puede provocar en el equipo un punto de inflexión para salvar la categoría.

"El club quiere agradecer a Joan Plaza su trabajo, implicación y profesionalidad durante el tiempo en el que ha estado al frente del banquillo rojillo, así como la disposición mostrada desde su llegada a Zaragoza en un tramo de máxima exigencia competitiva", señala el comunicado.

Los números de Joan Plaza

Plaza llegó al banquillo del Casademont Zaragoza el pasado 17 de febrero y dirigió su primer encuentro oficial el 7 de marzo ante MoraBanc Andorra. Desde entonces, ha estado al frente del equipo en 12 partidos de Liga Endesa, con un balance de 3 victorias y 9 derrotas.

¿Quién se hace cargo del equipo? Pues queda bajo la dirección de Gonzalo García de Vitoria, entrenador ayudante del conjunto rojillo desde el inicio de la presente temporada, contando con los asistentes Rodrigo San Miguel y Jorge Serna para afrontar los tres últimos partidos de Liga Endesa.

Isaiah Jackson, otro que sale ipso facto

Hora después del despido de Joan Plaza, desde Zaragoza han comunicado que el jugador estadounidense Isaiah Washington no continuará formando parte de la disciplina rojilla. El base llegó a Zaragoza el pasado mes de enero para reforzar la dirección del equipo tras la lesión de Trae Bell-Haynes, pero no ha convencido.

Durante su etapa en Casademont Zaragoza, Washington ha disputado 13 partidos de Liga Endesa, con unos promedios de 7,4 puntos, 1,3 rebotes, 1,7 asistencias y 5,1 de valoración en 13:50 minutos por encuentro. El club ha agradecido a Isaiah Washington "su trabajo y profesionalidad durante el tiempo en el que ha defendido la camiseta de Casademont Zaragoza" y le ha deseado suerte en el futuro.

La meta de tanta decisión de última hora no es otra que buscar la salvación cuando el calendario además se empina de manera dantesca, ya que a los maños les toca jugar ahora ante UCAM Murcia y Valencia Basket, dos de los mejores conjuntos de la competición, antes de cerrar su participación contra el Río Breogán.