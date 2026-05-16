Liga ACB | Horario y dónde ver por TV la jornada 32 de la Liga Endesa de baloncesto

Unicaja Málaga y Bilbao Basket, por separado, viven una nueva batalla en su particular carrera por certificar un puestos en el playoff, mientras que MoraBanc Andorra y Casademont Zaragoza llegan con el agua al cuello

Toko Shengelia, jugador del Barça, durante un partido de la Liga ACB.IMAGO

La jornada 32 de la Liga ACB llega con una dosis de emoción inmensa, ya que salvo el Real Madrid, que tiene asegurada la primera posición, y un Covirán Granada ya descendido, la mayoría de los equipos se juegan algo en esta recta final del campeonato.

Empezando por arriba, tenemos hasta tres equipos con 22 victorias y uno más con 21 (Barça, UCAM Murcia, Baskonia y Valencia Basket), jugándose por tanto el factor cancha de cara a la celebración de la postemporada. Y hay más, ya que tras perder su último partido Unicaja Málaga ha caído hasta el noveno lugar; es decir, en estos momentos estaría fuera de playoff. A los de la Costa del Sol les toca visitar a los murcianos –partido durísimo– y al equipo que le precede, Bilbao Basket, rendir visita al Valencia Basket.

Ya por abajo, y con el Covirán Granada descendido, los que lo tienen más complicado son el MoraBanc Adorra, actualmente en puestos de descenso con nueve victorias, y un Casademont Zaragoza que le precede justo con el mismo número de triunfos. Especialmente crudo será el choque de los andorranos con el San Pablo Burgos, equipo del que le separa solo una victoria. También con 10 triunfos en su casillero está el Dreamland Gran Canaria.

Dónde ver por TV la Liga ACB en la temporada 2025-26

La gran novedad de la Liga ACB 2025-2026 ha llegado con el cambio de canal de retransmisión. La Liga Endesa ha dejado Movistar y desde esta temporada se retransmite por DAZN. Sin embargo, un acuerdo con Orange y la propia Movistar hará que los canales de DAZN también se vean en sus plataformas.

Eso no sólo ha provocado un cambio de canal, sino también de horarios, con los cuatro partidos del sábado -en este caso cinco- en horarios escalonados (18:00, 19:00, 20:00 y 21:00) y con un partido en abierto por DAZN. Hay también un partido en abierto por TV3, habitualmente domingo a las 12:00 horas, que en esta ocasión será el que disputen Hiopos Lleida y Dreamland Gran Canaria.

Horario y dónde ver por TV la jornada 32 de la Liga Endesa

Sábado 16 de mayo de 2026

Río Breogán - Bàsquet Girona. El partido se puede ver a las 18:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

BAXI Manresa - Casademont Zaragoza. El partido se puede ver a las 21:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Domingo 17 de mayo de 2026

Hiopos Lleida - Dreamland Gran Canaria. El partido se puede ver a las 12:00 horas por el canal Dazn, Movistar, Orange y TV3.

UCAM Murcia - Unicaja Málaga. El partido se puede ver a las 12:30 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Real Madrid - Joventut. El partido se puede ver a las 12:30 horas por el canal Dazn, Movistar, Orange y Vamos.

Valencia Basket - Surne Bilbao Basket. El partido se puede ver a las 17:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Baskonia - Covirán Granada. El partido se puede ver a las 18:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

MoraBanc Andorra - San Pablo Burgos. El partido se puede ver a las 19:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

La Laguna Tenerife - Barça. El partido se puede ver a las 20:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.