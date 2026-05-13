La temporada del Joventut se tambalea: Ante Tomic no volverá a jugar

Una lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha aparta al veterano pívot croata de poder disputar el resto de la campaña, una en la que la Penya busca certificar su clasificación para el playoff

Enorme pérdida la que ha sufrido el Joventut de Badalona. El conjunto catalán llevaba un tiempo sin poder contar con Ante Tomic, pero confiaba en poder recuperar a su pívot titular de cara al menos al playoff de la Liga ACB. Sin embargo, las últimas noticias van justo en dirección contraria, ya que se acaba de confirmar que el jugador croata no volverá a jugar esta temporada.

Esa es la información que ha transmitido la Penya a través de sus redes sociales. Tras las últimas pruebas realizadas, la decisión ha sido que Tomic no regrese a las canchas en lo que resta de campaña para conseguir una recuperación completa de la lesión que sufre en los isquiotibiales de la pierna derecha.

Como señalábamos, no se trata de un problema físico aparecido recientemente, sino que es algo que arrastra desde finales del mes de marzo y que ya le impidió estar en la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el AEK Atenas. Y si eso fue un golpe duró, qué decir de no poder disputar con el conjunto verdinegro las eliminatorias al título de la Liga Endesa.

Ante Tomic, pieza esencial en todo lo que propone el Joventut

Pese a contar ya con 39 años, Tomic sigue siendo diferencial en la élite del baloncesto europeo. Por tamaño, conocimiento y movimientos en la pintura, el de Dubrovnik hace girar el juego del conjunto badalonés alrededor suya, por lo que Dani Miret, actual entrenador de la Penya, deberá buscar alternativas para que el equipo siga funcionando.

En cuanto a los números, el ex de Real Madrid y Barça estaba cuajando otra temporada notable en la ACB, donde había promediado 12,7 puntos y 6,1 rebotes hasta la fecha.

A un par de victorias de asegurar la postemporada

Con un balance de 17-11 el Joventut de Badalona ocupa actualmente la sexta posición de la tabla clasificatoria con la mismas victorias que el séptimo, que es La Laguna Tenerife con 17-12. Ya por detrás, en octava posición, aparece Unicaja de Málaga con 16-13, y justo detrás Bilbao Basket con 16-14.

Es obvio que la Penya tiene en su mano cerrar su pase a la postemporada, pero tampoco puede despistarse lo más mínimo dada la igualdad. Por delante tienen partidos ante rivales directos como Unicaja o La Laguna Tenerife, así como otros realmente duros como el líder de la tabla, el Real Madrid.