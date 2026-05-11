El Río Breogán ata su futuro a Luis Casimiro otro año más

El veterano entrenador español ha renovado su contrato con el conjunto de Lugo, al cual arribó en diciembre del año 2024 tras la destitución del croata Veljko Mrsic

Se veía venir y ya es un hecho. Luis Casimiro ha ampliado su compromiso al frente del Río Breogán por una temporada más, exactamente hasta junio de 2027, tal y como ha anunciado el conjunto de Lugo a través de sus redes sociales.

"El entrenador manchego llegó a Lugo para hacerse cargo del equipo en la décima jornada de la temporada 2024-25. Logró enderezar el rumbo celeste y alcanzar una permanencia holgada tras un inicio de liga complicado", reza el inicio del comunicado sobre el técnico español, quien se hizo cargo del equipo en diciembre del año 2024 tras la destitución del croata Veljko Mrsic.

Casimiro es todo un clásico de los banquillos en la Liga ACB. Hablamos de una enorme trayectoria que le ha llevado hace poco a superar los 800 partidos en los banquillos, cifra que le mantiene como el tercer técnico con más encuentros en la historia de la Liga Endesa tras Aíto García Reneses y Pedro Martínez.

Luis Casimiro, encantado en el Pazo Provincial de Lugo

Lejos de tener dudas sobre esta decisión, y con el equipo salvado tras una brillantísima victoria en casa del Real Madrid que no se daba desde hace 24 años, el preparador de Ciudad Real deja claro que está encantado con la posibilidad de seguir un año más dirigiendo los designios de la escuadra gallega.

"Es un lugar donde se trabaja muy bien. Hablamos de un club que trabaja rápido y con agilidad. Además, me siento muy respetado y querido por la gente", subraya en sus primeras palabras tras la firma de su nuevo contrato.

Una trayectoria espectacular en los banquillos

Echando un ojo a la carrera de Luis Casimiro tenemos que debutó en la ACB en la temporada 1997-98 con 27 años y lo hizo firmando uno de los mayores hitos del baloncesto español, ya que se proclamó campeón con el TDK Manresa pese a tener el factor campo en contra en todas las eliminatorias del playoff, algo que ningún club ha conseguido repetir hasta la fecha.

Profundizando algo más en su extensa carrera en la Liga ACB comprobamos que ha dirigido a una docena de equipos y solo se ha perdido dos temporadas de Liga Endesa desde aquel estreno en septiembre de 1997, la 2004-05, cuando fue campeón de LEB Oro y consiguió el ascenso con el Baloncesto Fuenlabrada, y la 2012-13. Es un viejo rockero de los banquillos y aún tiene cuerda para seguir brillando en los mismos.