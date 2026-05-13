Liga ACB | Horario y dónde ver por TV la jornada 31 de la Liga Endesa de baloncesto

La jornada intersemanal de la competición doméstica nos deja el duelo canario entre Dreamland Gran Canaria y La Laguna Tenerife, así como un Covirán Granada - Barça en el que los andaluces podrían perder la categoría

Trent Forrst, durante un partido de la Liga ACB con Baskonia.IMAGO

Otra jornada incompleta en la Liga ACB. Ya entrando en la recta final del torneo nacional aún queda mucha tela por cortar con todo en juego tanto por entrar en playoffs –pelea directa entre Unicaja y Bilbao Basket–, como para una salvación que el Morabanc Andorra se ha encargado de poner bien cara; y todo eso disputándose además un encuentro de máxima rivalidad entre Dreamland Gran Canaria y La Laguna Tenerife.

Yendo por partes, y estando ambos igualados a 16 victorias en la clasificación general, Unicaja Málaga debe visitar a San Pablo Burgos, mientras que Bilbao Basket recibe al Real Madrid. Más claro: ninguno de ellos tiene un compromiso sencillo.

Ya en la zona baja de la tabla, el Covirán Granada debe ganar en casa al Barça para apurar sus escasas opciones de permanencia, mientras que contamos con hasta cuatro equipos igualados a nueve triunfos que se están jugando una plaza de descenso: el mencionado San Pablo Burgos, Dreamland Gran Canaria, Casademont Zaragoza y MoraBanc Andorra.

Dónde ver por TV la Liga ACB en la temporada 2025-26

La gran novedad de la Liga ACB 2025-2026 ha llegado con el cambio de canal de retransmisión. La Liga Endesa ha dejado Movistar y desde esta temporada se retransmite por DAZN. Sin embargo, un acuerdo con Orange y la propia Movistar hará que los canales de DAZN también se vean en sus plataformas.

Eso no sólo ha provocado un cambio de canal, sino también de horarios, con los cuatro partidos del sábado -en este caso cinco- en horarios escalonados (18:00, 19:00, 20:00 y 21:00) y con un partido en abierto por DAZN. Hay también un partido en abierto por TV3, habitualmente domingo a las 12:00 horas, que en esta ocasión ha pasado al martes 12 de mayo a las 20:00 horas.

Horario y dónde ver por TV la jornada 31 de la Liga Endesa

Miércoles 13 de mayo de 2026

Río Breogán - Hiopos Lleida. El partido se puede ver a las 19:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Covirán Granada - Barça. El partido se puede ver a las 19:30 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Casademont Zaragoza - Valencia Basket. El partido se puede ver a las 21:30 horas por el canal Dazn, Movistar, Orange y Vamos (APLAZADO)*.

Jueves 14 de mayo de 2026

San Pablo Burgos - Unicaja Málaga. El partido se puede ver a las 19:00 horas por el canal Dazn, Movistar, Orange y TV3.

Surne Bilbao Basket - Real Madrid. El partido se puede ver a las 19:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Joventut - MoraBanc Andorra. El partido se puede ver a las 20:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Dreamland Gran Canaria - La Laguna Tenerife. El partido se puede ver a las 21:30 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Baskonia - UCAM Murcia. El partido se puede ver a las 21:30 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

*El Casademont Zaragoza - Valencia Basket se ha aplazado a causa del quinto partido de cuartos de final de Euroliga que disputan este miércoles 13 de mayo Valencia Basket y Panathinaikos.