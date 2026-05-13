Jan Vesely, el primero en salir de un Barça que hará limpia en la plantilla

El veterano jugador checo ha anunciado su retirada a final de temporada, abriendo el camino hacia una reconstrucción para pelear con los mejores de Europa e igual de necesaria para convencer a Xavi Pascual de su continuidad al frente del vestuario

La temporada 2025-26 aún está en marcha e incluso resta por conocer al campeón de la Liga ACB –el playoffs ni ha comenzado–; sin embargo, en el Barça hace tiempo que miran más que de reojo a la siguiente campaña. Es la realidad. Xavi Pascual llegó pidiendo fichajes, no le hizo gracia alguna cuando ni la plaga de lesiones fue compensada con algún refuerzo y ahora tiene claro que le faltan las piezas necesarias para competir con los mejores. Pues bien, el primer paso hacia la revolución que quiere hacer en la plantilla ha llegado con la retirada de Jan Vesely.

Así es. El pívot checo de la entidad blaugrana ha anunciado que, a sus 36 años, dejará el baloncesto profesional al final del presente curso, dando el pistoletazo de salida hacia la previsible limpia de verano. "Después de muchos años inolvidables, ha llegado el momento de cerrar el capítulo de mi trayectoria en el baloncesto", comentaba en su cuenta de Instagram.

Vesely, quien llegó al Barça en el verano de 2022, ha jugado hasta la fecha 264 partidos como azulgrana, aunque actualmente sufre una agudización de sus molestias en la rodilla derecha que le han impedido participar con el equipo en los dos últimos encuentros. Pese a sus cada vez más recurrentes problemas físicos, Vesely ha afirmado que todavía le quedan "dos meses más para luchar" por la Liga Endesa y que seguirá "totalmente enfocado" en ganarla "hasta el último partido".

Jan Vesely y una carrera en la élite de Europa y la NBA

La trayectoria de Jan Vesely es digna de envidia. El checo se dio a conocer en la élite del baloncesto europeo con el Partizan, por el que fichó en 2008, llegando a clasificarse para la Final a Cuatro de la Euroliga la temporada 2009-10. Tras jugar 162 partidos en la NBA –primero con los Washington Wizards y después con los Denver Nuggets–, regreso a Europa de la mano del Fenerbahce, con el que ganó la Euroliga de 2017 y fue el MVP de la competición la temporada 2018-19.

A título individual ha sido reconocido en muchísimas ocasiones; tanto es así que ha aparecido hasta tres veces en el quintero inicial de la Euroliga, competición en la que ha disputado 414 partidos para retirarse como el jugador con más canastas de dos puntos en la historia del torneo (1.701).

Una larga lista de salidas en el Barça

La marcha de Jan Vesely es solo un detalle de la que se está preparando en la Ciudad Condal. El plan propuesto por el club es llevar el presupuesto hasta los 35 millones de euros, queriendo convencer a algunos de los jugadores más deseados en el Viejo Continente como es el caso de Sylvain Francisco.

Lo que está claro es que a falta de llegadas podrían salir del orden de seis o siete jugadores entre los que se encuentran Willy Hernangómez o Nico Laprovittola. Hoy toca despedirse de Vesely, pero en unas semanas la lista engrosará bastante hacia una auténtica revolución.