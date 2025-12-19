Joan Plaza dicta sentencia con los fichajes y reconoce una injusticia en la ACB

El técnico del Morabanc valora la llegada de Kostadinov, la salida de Bassas y la posible incorporación de otro exterior

El Morabanc Andorra se ha convertido en uno de los protagonistas del mercado de la ACB esta semana con el fichaje de Kostas Kostadinov y el anuncio de más cambios, entre otros, la llegada de un jugador que refuerce la rotación exterior.

El director deportivo, Francesc Solana, dejaba claro que esperaba más de otros jugadores, que no han estado a la altura en este arranque. Y eso pese a que la mejoría del equipo del Principado es notable en los últimos partidos, lo que les ha permitido salir del pozo y meterse de lleno en la lucha por la Copa del Rey y los puestos de 'play off'. "Esperaba más de otros jugadores. No estoy decepcionado, pero esperaba más de algunos de ellos", indicaba Solana en la presentación de Kostadinov.

Faltaba saber la opinión del entrenador, un Joan Plaza que no suele morderse la lengua y que ha visto cómo su equipo sufre varios cambios con la temporada ya comenzada. "Todo lo que pueda venir a mejorar, mejor. Si podemos tener un generador más estaría bien, pero ya se verá. Quiero que los que estén jueguen a su mejor nivel. Algunos tienen que dar un paso adelante. Mientras no tengo a nadie aquí, no pensaré en ello", indicaba el técnico catalán.

Plaza ha visto cómo, en los últimos días, tenía que asumir la pérdida de Ferran Bassas, que se ha marchado al Baxi Manresa y se queda con Aaron Ganal, un jugador andorrano con el que apenas ha contado. "Nosotros tenemos una cantera y Aaron Ganal se lo merece", defendía Plaza sobre un Ganal que sólo ha jugado un partido en lo que llevamos de campaña, el que sirvió para abrir la temporada ante el UCAM Murcia, cuando jugó dos minutos con todo decidido.

"Ferran quiso dejar el equipo. Máximo respeto para él, porque he sido injusto con él. Le deseo lo mejor. Seguramente cuando juguemos contra él nos anotará 20 puntos y es lícito. Un gran profesional y un tipo muy inteligente. Me gustaría ahora que Aaron Ganal diera un paso adelante. Lo tengo entre ceja y ceja", sentenciaba Plaza.

El ex de Unicaja, Cajasol o Real Madrid sí estaba más contento con la llegada de Kostadinov, un jugador al que seguía hace tiempo y que, según cree, va a crecer de su mano. "A Kostas lo intentamos fichar antes. Y espero que utilice Andorra como un trampolín. Viene de jugar en la base del Real Madrid y no tuvo protagonismo en Tenerife. Tiene hambre y era una oportunidad. Nos puede dar cosas diferentes en esa posición. Puede cargar el rebote y es muy atlético, generoso y sabe cuáles son sus limitaciones. Aquí trabajaremos técnica individual y allí no lo tenía. A ver si lo corrobora en la pista".