El Unicaja sigue opositando al play off, el Granca peligra y La Laguna respira

Dos victorias a domicilio y una como anfitrión fueron los resultados que se dieron en los tres partidos que se adelantaron correspondiente a la 33ª jornada en la Liga Endesa

Tres partidos se han disputado de la Liga Endesa en la jornada sabatina y en ellos se han dado algunos resultados inesperados.

Covirán Granada 96-109 La Laguna Tenerife

La Laguna Tenerife rompió una racha de cinco derrotas seguidas en la Liga Endesa y mantiene la séptima plaza al vencer este sábado con solvencia y claridad por 96-109 en el Palacio de los Deportes al Covirán Granada, que ya descendido de forma matemática jugó su último partido de la competición ante su público.

Los dos equipos exhibieron nula capacidad defensiva y gran acierto ofensivo en un primer cuarto (28-28) que comenzó con nueve puntos seguidos del australiano Patty Mills en dos minutos y medio y con los tinerfeños lanzados (10-15, m.5 tras parcial de 2-11), aunque encontraron réplica en un cuadro local liderado por los franceses Jonathan Rousselle y William Howard.

Los insulares gestionaron muy bien el último cuarto gracias al control en el rebote, a su acierto en el tiro y al gran trabajo de Abromaitis (84-101, m.36) para vivir un final plácido ante un Covirán Granada que nunca bajó los brazos pese a su inferioridad.

Ficha técnica:

96 - Covirán Granada (28+23+22+23): Costa (14), Howard (21), Valtonen (-), Bozic (20), Babatunde (4) -cinco inicial- Rousselle (9), Fernández (2), Alibegovic (19), Tomás (2), Durán (-) Brimah (4), Nguoama (1).

109 - La Laguna Tenerife (28+27+29+25): Mills (24), Scrubb (9), Fitipaldo (14), Abromaitis (20), Guerra (2) -cinco inicial- Fernández (7), López (-), Van Beck (17), Fridriksson (10), Bordón (-), Alderete (6).

Árbitros: Martín Caballero, Raúl Zamorano y Rubén Sánchez Mohedas.

Gran Canaria 80-87 Baxi Manresa

El BAXI Manresa puso en jaque la permanencia de un Dreamland Gran Canaria que se atascó en el tiro exterior y que luego tardó en reaccionar ante un rival correoso en ataque y sólido en defensa (80-87).

De nada sirvieron los 17 puntos de Isaiah Wong y los 15 de Metu entre las filas claretianas, ya que el escolta del Manresa David Duke fue todo un tormento para los locales con sus 21 puntos y 24 de valoración.

En un arranque de plena tensión, tanto isleños como catalanes se mostraron algo atascados en su producción ofensiva, hasta que Tobey asumió los galones en el juego interior amarillo, mientras Reyes y Obasohan erosionaban la trinchera local, con un 10-11 en el ecuador del primer cuarto.

Un triple de Steinbergs a menos de tres minutos para la conclusión sentenció el choque (72-83), haciendo ya imposible todo intento del Gran Canaria por remontar en los últimos instantes.

Ficha técnica:

80- Dreamland Gran Canaria (22+13+22+23): Albicy (5), Robertson (3), Brussino (13), Metu (17) y Tobey (13) -quinteto titular-; Wong (17), Alocén (-), Samar (-), Vila (2), Jefferson (4) y Pelos (8).

87- BAXI Manresa (21+21+27+18): Akobundu (2), Bassas (4), Reyes (8), Knudsen (-) y Brooks (14) -quinteto titular-; Duke Jr (21), Ubal (5), Steinbergs (3), Paulicap (2). Oriola (3), Obasohan (13) y Pérez (12).

Árbitros: Antonio Conde, Alberto Sánchez Sixto y Esperanza Mendoza. Sin eliminados.

Unicaja 101-83 Río Breogán

El Unicaja superó con solvencia al Río Breogán en el Martín Carpena (101-83) y todavía depende de sí mismo para clasificarse al 'play off' de Liga Endesa, a falta de la última jornada y parte de un partido aplazado, mientras que los gallegos se despiden de sus opciones de entrar en el Top-8.

El cuadro malagueño se sobrepuso a las bajas de los interiores Emir Sulejmanovic y Tyson Pérez y cumplió con la urgencia de ganar para conservar opciones de clasificación a las eliminatorias de la Liga ACB, optando al octavo puesto de la clasificación que ocupa el Surne Bilbao Basket.

Los de Ibon Navarro rompieron su dinámica negativa tras dos derrotas en Burgos y Murcia y ocho derrotas en los últimos nueve partidos, además de la decepción de la eliminación a manos del AEK griego en semifinales de la BCL europea.

Ficha técnica:

101- Unicaja (29+22+26+24): Perry (20), Kalinoski (12), Barreiro (14), Webb III (12), Balcerowski (14) -quinteto inicial- Audige (2), Díaz (5), Kravish (7), Djedovic (5), Rubit (10), Tillie (0).

83- Río Breogán (15+23+23+22): Russell (10), Apic (2), Aranitovic (7), Kurucs (5), Andric (5) -quinteto inicial- Dibba (0), Walker (6), Francis Alonso (18), Mavra (12), Brankovic (15), Cruz (3).

Árbitros: Rafael Serrano, Alfonso Olivares y Guillermo Ríos.