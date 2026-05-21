El Joventut de Ricky Rubio ya es equipo de playoff

El base de Masnou se luce ante La Laguna Tenerife con 17 puntos y lleva a la Penya a la clasificación matemática para la postemporada a dos jornadas de la finalización de la fase regular de la Liga ACB

La vuelta de Ricky Rubio al Joventut está siendo fantástica. Más allá de su gran rendimiento, esperado sin duda al ser uno de los mayores talentos de la historia del baloncesto español, ha construido a su alrededor un conjunto capaz de pelear ante cualquier rival y que ahora, tras derrotar a La Laguna Tenerife por 98-100, ya es matemáticamente equipo de playoff en la Liga ACB.

El base de Masnou tomó el mando en pabellón de Deportes Santiago Martín para marcharse hasta los 17 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias en tan solo 24 minutos de juego, actuación que primero permitió a los suyos no quedarse atrás en el marcador cuando peor pintaban las cosas, y posteriormente dar el golpe definitivo en la prórroga.

Así es. El triunfo para la Penya se decidió tras un tiempo extra de cinco minutos, después de que los cuarenta reglamentarios finalizasen con empate a 90. El resultado final fue inesperado y cruel para los tinerfeños en un choque que dominaron durante 34 minutos, pero que no supieron rematar cuando lo tenían todo a su favor.

Fue una final para ambos que ahora deja a La Laguna Tenerife con la obligación de ganar al menos uno de los partidos de temporada regular que le restan para asegurarse su presencia en las eliminatorias por el título. El Joventut por su parte se queda a una victoria se asegurar la sexta plaza, teniendo muy difícil acceder a la quinta, ya que está dos partidos por detrás del Valencia Basket.

Un rival incierto para el Joventut

Mirando ya al playoff, lo más probable es que la escuadra de Badalona no conozca a su rival hasta la última jornada, ya que entre el segundo de la tabla, UCAM Murcia, y el quinto, Valencia Basket, hay un solo partido de diferencia. Recordemos que la Penya se verá las caras con el conjunto que termine en tercer lugar.

Ficha técnica:

98 - La Laguna Tenerife (28+27+22+15+6): Fitipaldo (8), Mills (30), Scrubb (10), Abromaitis (12), Shermanini (6) -inicial-, Alderete (5), Guerra (6), Van Beck (16), Fernández (5) y Sastre (-).

100 Asisa Joventut (24+19+28+21+8): Rubio (17), Hunt (17), Kraag (2), Parker (18), Ruzic (12) -inicial-, Drell (6), Hakanson (6), Vives (10), Morin (4), Birgander (2) y Hunga (6).

Árbitros: Pérez Pizarro, Araña y Martínez.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 30 de la Liga Regular, suspendido en su día por la disputa, por parte de La Laguna Tenerife, de la Final a Cuatro de la Liga de Campeones FIBA. Partido disputado en el pabellón de Deportes Santiago Martín, ante 4.673 espectadores. El CD Tenerife de Fútbol, recién ascendido, ofreció en el descanso el título liguero a los aficionados canaristas.