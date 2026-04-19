Ibon Navarro anuncia medidas drásticas con la plantilla del Unicaja

El conjunto de la Costal del Sol cae contra el colista, Covirán Granada, para sumar cinco derrotas consecutivas y poner en serio peligro su puesto entre los ocho primeros clasificados de la Liga ACB

El Unicaja Málaga ha tocado fondo. Si el equipo llevaba mal unas semanas, ahora la situación de ha puesto aún peor al sufrir una clara derrota (83-71) ante un Covirán Granada que ocupa el último puesto de la Liga ACB. La situación es muy preocupante; tanto es así que tras cinco derrotas consecutivas el entrenador del equipo, Ibon Navarro, anuncia medidas drásticas con la plantilla para salir del bache.

La realidad es que los costasoleños no tuvieron oportunidad alguna en el mencionado duelo andaluz. Lejos de optar a la victoria, el primer cuarto concluyó con un desastroso 24-9 y de ahí en adelante fueron incapaces de levantarse. Hubo alguna tímida reacción, pero no pasó de anécdota. Es normal que Ibon Navarro tenga claro que hacen algo contundente o la temporada en la competición doméstica se les puede escapar.

"Hay que hacer un análisis profundo con la plantilla y vamos a tener que tomar alguna medida porque son cinco derrotas seguidas y este partido es muy decepcionante. Hay jugadores que no encuentran su espacio y nosotros tampoco se lo encontramos a ellos", expresa dejando claro que la química en el equipo es inexistente en estos momentos.

El Unicaja, sin energía ni determinación

No lo decimos nosotros, sino su propio entrenador. Lo que más le preocupa a Navarro no es perder algún partido, sino que sus jugadores estén dando la sensación de bajar los brazos en cuanto 'la carretera se empina'. Respecto a lo vivido en territorio nazarí, admite estar muy dolido.

"Ellos tuvieron más energía y determinación. Fue clave empezar mal a nivel de energía, de acierto y de no hacer lo que se había hablado. En el segundo cuarto mejoramos pero no en el control del rebote. Nos llegamos a poner a cuatro puntos pero ellos recuperaron su orden y el partido volvió a romperse. Me preocupa que ellos (Covirán Granada) han jugado con mucha mas energía. El control del rebote les ha dado el control del partido. Es difícil de explicar cuando hemos tenido toda la semana. Deberíamos de haber estado mejor", afirma.

Los costasoleños, a tiempo de revertir la situación

Pese a las cinco derrotas en línea, el buen hacer en anteriores fechas del Unicaja le permite seguir en estos momentos en la octava plaza de la clasificación con un balance de 15-12. Por atrás, Bilbao Basket le aprieta con un 15-13, pero más allá no hay quien amenace su puesto de playoffs. Más claro: están a tiempo de sobra para frenar la caída.