Liga ACB | Horario y dónde ver por TV la jornada 33 de la Liga Endesa de baloncesto

Playoff y descenso están en juego en la penúltima fecha de la competición nacional, a la cual llegamos con el Real Madrid teniendo el primer puesto asegurado con el Covirán Granada ya descendido

La 33ª jornada de la Liga ACB llega marcada por la ausencia de los dos equipos españoles que disputan la Final Four de la Euroliga, Real Madrid y Valencia Bastet, que tienen aplazados sus encuentros, ante Baskonia y Barça respectivamente, para fechas posteriores.

Más allá de no contar con algunos de los conjuntos punteros de la competición, la jornada se vislumbra apasionante tanto en la pelea por playoff como pensando en la salvación. Empezando por arriba, entre el segundo UCAM Murcia, y el quinto, Valencia Basket, hay una sola victoria de diferencia, pero es que además Unicaja está con al agua al cuello, ya que ocupa la novena plaza y una nueva derrota podría dejarle matemáticamente sin opciones de postemporada. Por cierto, el Joventut ya ha asegurado su plaza.

Ya mirando a la zona baja, y más allá del descendido Covirán Granada, hay otros cuatro equipos que se juegan la otra plaza que lleva a perder la categoría: MoraBan Andorra, Casademont Zaragoza, Dreamland Gran Canaria y San Pablo Burgos. Los maños han despedido a Joan Plaza en busca de una reacción del equipo.

Dónde ver por TV la Liga ACB en la temporada 2025-26

La gran novedad de la Liga ACB 2025-2026 ha llegado con el cambio de canal de retransmisión. La Liga Endesa ha dejado Movistar y desde esta temporada se retransmite por DAZN. Sin embargo, un acuerdo con Orange y la propia Movistar hará que los canales de DAZN también se vean en sus plataformas.

Eso no sólo ha provocado un cambio de canal, sino también de horarios, con los cuatro partidos del sábado -en este caso cinco- en horarios escalonados (18:00, 19:00, 20:00 y 21:00) y con un partido en abierto por DAZN. Hay también un partido en abierto por TV3, habitualmente domingo a las 12:00 horas, que en esta ocasión será el que disputen Hiopos Lleida y Dreamland Gran Canaria.

Horario y dónde ver por TV la jornada 33 de la Liga Endesa

Sábado 23 de mayo de 2026

Unicaja - Río Breogán. El partido se puede ver a las 18:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Dreamland Gran Canaria - BAXI Manresa. El partido se puede ver a las 20:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Covirán Granada - La Laguna Tenerife. El partido se puede ver a las 12:30 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Domingo 24 de mayo de 2026

Bilbao Basket - Bàsquet Girona. El partido se puede ver a las 12:00 horas por el canal Dazn, Movistar, Orange y TV3.Hiopos Lleida - MoraBanc Andorra. El partido se puede ver a las 12:30 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Casademont Zaragoza - UCAM Murcia. El partido se puede ver a las 12:30 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Joventut - San Pablo Burgos. El partido se puede ver a las 18:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Miércoles 27 de mayo de 2026

Real Madrid - Baskonia. El partido se puede ver a las 21:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Domingo 31 de mayo de 2026

Barça - Valencia Basket. El partido se puede ver a las 19:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.