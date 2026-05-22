Paolo Galbiati teme que Baskonia le haga 'un Pablo Laso'

Según informa SER Vitoria, el entrenador italiano no genera consenso en la plana mayor del club y es una posibilidad muy real que ejecuten la cláusula que existe en su contrato para extinguirlo de manera unilateral

Tenemos movida en el Baskonia. Si la temporada parecía encauzada con la conquista de la Copa del Rey y el puesto de Paolo Galbiati seguro a raíz de ese éxito y la remontada en la Liga ACB, ahora desde SER Vitoria aseguran que ni una cosa ni la otra; tanto es así que a día de hoy se estaría valorando la continuidad del entrenador italiano.

La gerencia del conjunto vasco estaría poniendo en una balanza las luces y sombras de la campaña para tener claro cuál es el camino a seguir; todo ello mientras Paolo Galbiati teme que se repita la historia vivida con Pablo Laso, cuyo despido llegó en un momento en el que ningún banquillo de nivel estaba disponible. Y claro, el miedo crece bajo el conocimiento de que el equipo maneja una cláusula en el contrato del italiano para prescindir de sus servicios de manera unilateral.

Los motivos de las dudas con Paolo Galbiati

Vamos por partes. Paolo Galbiati lo ha hecho bien, pero no con la constancia que desea el club. Ganó la Copa y va camino de terminar 2º en la fase regular de la ACB, pero por contra ha fracasado estrepitosamente en la Euroliga con una 18ª posición y el equipo se le ha caído un par de veces, la última justo tras el éxito copero. Exacto, el equipo rinde bien, pero por momentos desaparece.

Y hay más. Si bien la dinámica del técnico con la plantilla parece tan sana como efectiva en pista, en la directiva no termina de gustar el trato tan cercano (casi de amigos) que tiene con los jugadores. Este es el apartado más sorprendente, ya que se entiende que antes de contratarle ya conocían su carácter y forma de trabajar.

La sombra de Pablo Laso

Pablo Laso no cumplió con las expectativas durante su paso por el Buesa Arena, pero ello no quita que su salida se diese de un modo inesperado, ya que Baskonia pasó de cerrar el curso 2024-25 certificando su continuidad a despedirle un 10 de julio, momento en el que ya no contaba con alternativas para coger otro equipo.

Galbiati quiere evitar que se repita la historia con él. A día de hoy se han puesto en contacto con él tanto el Bayer de Múnich como la Virtus de Bolonia, dos proyectos atractivos pero que tiene parados por completo al tener contrato vigente con Baskonia. El italiano está inquieto y, pase lo que pase, no quiere empezar la campaña venidera en el paro.