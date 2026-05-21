Cascada de renovaciones en Lugo y fichaje de última hora en Tenerife

El conjunto gallego certifica su columna vertebral de cara a la campaña 2026-27 firmando hasta verano del próximo año al internacional español Francis Alonso, así como a los serbios Aleksandar Aranitovic y Mihailo Andric

Aún no ha terminado la temporada regular de la Liga ACB, pero el mercado se está moviendo sin descanso; tanto es así que en Lugo el Río Breogán ha anunciado las renovaciones de Francis Alonso, Aleksandar Aranitovic y Mihailo Andric, mientras que en la otra punta de España, en las Islas Canarias, La Laguna Tenerife ha cerrado la contratación de Elvar Fridriksson.

Comenzando por los gallegos, tenemos el internacional español Francis Alonso amplía su vinculación un año más, hasta junio de 2027, tras llegar el pasado verano desde Movistar Estudiantes. El jugador malagueño, que ha disputado con el equipo nacional los partidos de las últimas ventanas FIBA, es el segundo mejor anotador nacional de la Liga Endesa tras Santi Yusta, con una media de 14 puntos por encuentro y unos excelentes porcentajes de acierto (40,2 por ciento desde la línea de tres puntos y un 51,2 por ciento en tiros de dos.

"Su brillante temporada vestido de celeste ha sido clave en la consecución de los objetivos del Río Breogán y se ha convertido de pleno derecho en uno de los jugadores predilectos de la afición breoganista", destaca el club en su comunicado de prensa.

Aranitovic y Andric, dos piezas clave en Lugo

La renovación de Francis Alonso se suma a las anunciadas recientemente de los jugadores serbios Aleksandar Aranitovic y Mihailo Andric. Ellos son la base de la plantilla del siguiente curso, ya que el resto de jugadores finalizan contrato, si bien el club puede ampliar automáticamente el contrato del pívot danés Bakary Dibba hasta junio de 2027 si así lo desea.

Andrić, quien llegó con un contrato temporal, tardó poco en ganarse la confianza de Luis Casimiro. No extraña, ya que tiene hasta la fecha el segundo mejor porcentaje de acierto en triples de toda la Liga con un 50,4 por ciento para irse a un promedio de 9,3 puntos, 2 rebotes y 1,3 asistencias. Aranitovic por su parte es también pieza importante con una media de 7,1 puntos, 4,6 rebotes y 1 asistencia por noche.

Elvar Fridriksson, nuevo jugador de La Laguna Tenerife

En cuanto a La Laguna Tenerife, estos se han hecho con los servicios del internacional islandés Elvar Fridriksson hasta final de temporada. El nuevo jugador canarista, un base de 1,83, procede del Anwil Wloclawek polaco y tiene experiencia en distintas ligas europeas. En la liga de Polonia ha promediado este curso 13,5 puntos, 6,3 asistencias, 2,4 rebotes y 1,1 robos, si bien su equipo ha caído en el play-in.

El nuevo jugador de los tinerfeños ya está en la Isla y presenció in situ la segunda mitad del partido ante el Joventut desde el palco. Tras pasar el pertinente reconocimiento médico ya se encuentra listo para unirse al grupo y entrenar.