El Joventut destroza a Unicaja y le da una alegría a La Laguna Tenerife

El duelo entre la Penya y el conjunto andaluz se suspendió por problemas con el videomarcador en la primera semana de mayo cuando el marcador iba 53-33 para los locales. Una ventaja que ha sido insalvable para el cuadro malagueño en la segunda mitad del encuentro

Lance del encuentro disputado entre el Joventut y Unicaja este martes.IMAGO

El Asisa Joventut ganó este martes sin piedad al Unicaja Málaga por 95-74 en la reanudación del duelo aplazado de la jornada 29 de la Liga Endesa dominado de principio a fin por los catalanes.

El partido, que se suspendió la primera semana de mayo en el tiempo de descanso con un 53-33 tras problemas con el videomarcador, se reanudó este martes con una segunda mitad en la que los verdinegros continuaron siendo superiores.

En dicha reanudación, los locales mostraron el mismo nivel que el de la primera mitad jugada la primera semana de mayo, y un buen mate de Yannick Kraag hizo aumentar la ya ensanchada diferencia en el marcador (60-38, min. 23).

Los malagueños nunca lograron rebajar la desventaja de los 20 puntos, y el Asisa Joventut, lejos de conformarse, fue a más tras un triple de Adam Hanga (69-44, min. 27).

La Penya llegó a superar minutos después los 30 puntos de diferencia, pero un triple sobre la bocina del cuarto de Kendrick Perry hizo que el marcador se quedara en 82-55 a la finalización del tercer periodo. Y después de muchísimo tiempo, el Unicaja empezó a liderar en cuanto a juego, y arrancaron los últimos diez minutos de partido con un parcial de 0-7 comandado por Chase Audige (82-62, min. 32).

Desde entonces, el partido se convirtió en un intercambio de canastas que obviamente benefició al equipo que iba con una ventaja muy abultada en el luminoso (93-71, min. 37). Al final, el Asisa Joventut venció por 95-74 al Unicaja Málaga en el duelo aplazado de la jornada 29 para sumar la quinta victoria consecutiva en la Liga Endesa.

Ficha técnica:

95 - Asisa Joventut (25+28+29+13): Rubio (11), Hunt (8), Kraag (5), Parker (17), Ruzic (12) -cinco inicial-; Drell (13), Hakanson (7), Vives (3), Torres (-), Allen (-), Birgander (13) y Hanga (6).

74 - Unicaja Málaga (18+15+22+19): Perry (10), Díaz (10), Barreiro (8), Pérez (2), Balcerowski (10) -cinco inicial-; Audige (12), Webb (4), Kalinoski (9), Cobbs (-), Sulejmanovic (2), Rubit (2) y Kravish (5)

.Árbitros: Óscar Perea, Carlos Cortés y Esperanza Mendoza. Sin eliminados.

Incidencias: Partido aplazado correspondiente a la jornada 29 de la Liga Endesa de baloncesto disputado en el Palau Municipal d'Esports de Badalona ante 6.203 espectadores

La Laguna Tenerife, clasificado para el 'play off'

La Laguna Tenerife certificó su presencia en los 'playoff' de la Liga Endesa como séptimo clasificado después de imponerse al Covirán Granada a domicilio en la Jornada 33 (96-109) y de que el Unicaja perdiese este martes su partido aplazado de la Jornada 29 ante el Joventut (95-74).

Con un balance de 18 victorias y 15 derrotas en 33 partidos, los de Txus Vidorreta se convierten en el séptimo equipo clasificado a las eliminatorias por el título, junto al Real Madrid, UCAM Murcia, Barça, Kosner Baskonia, Valencia Basket y Joventut.

A falta de una jornada para el final de la fase regular de la liga, el conjunto canario deberá esperar para saber quién será su rival en las eliminatorias hacia el título. De quedarse la clasificación como ahora, lo harían ante el UCAM Murcia, segundo.

El equipo aurinegro, que ya se hizo con los servicios de Patty Mills a mitad de la temporada, acaba de reforzarse con el base Elvar Fridriksson y el pívot Kevin Yabo para el tramo final del campeona