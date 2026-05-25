Usman Garuba, el peaje más caro del Real Madrid en la Euroliga: un año de baja

El pívot español ha sido sometido a las correspondientes pruebas médicas en Madrid y el club blanco ha confirmado la lesión que sufrió ante el Valencia. Se pierde lo que resta de temporada y gran parte de la siguiente

El Olympiacos se proclamó campeón de la Euroliga en Atenas y recuperó el trono ante un Real Madrid que mostró su ADN y la casta blanca, pero que murió en la orilla. Y lo peor de todo es el caro peaje que ha ido pagando el conjunto español por el camino. La última factura la tuvo que pagar en la semifinal ante el Valencia, cuando Usman Garuba se marchó lesionado y sin poder hacerlo por su propio pie.

En una arrancada para trazar un desmarque cayó fulminado al suelo. Su rostro de dolor y la inestabilidad de la pierna cada vez que intentaba apoyarla para ponerse de pie hacían presagiar lo peor. Y hoy lunes se ha confirmado la lesión que sufre el pívot español. El jugador madridista tiene una rotura completa del tendón de Aquiles izquierdo, por lo que será baja para lo que resta de temporada y se perderá gran parte de la siguiente, según ha informado el Real Madrid en un comunicado.

Tras lesionarse el pasado viernes en las semifinales de la Final a Cuatro de la Euroliga ante el Valencia Basket, se barruntaba dicho diagnóstico tras abandonar la pista del OAKA de Atenas (Grecia) sin poder apoyar el pie izquierdo. Sin embargo, el club blanco quería realizarle las correspondientes pruebas médicas varios días después para garantizar la fiabilidad de los resultados.

El Real Madrid se queda con un solo pívot hasta el final de la temporada

De esta forma, el internacional español se une a las bajas de Walter Tavares y Alex Len, cuyas respectivas lesiones también les harán perderse lo que resta de campaña, dejando al Real Madrid con sólo un pívot puro, el turco Omer Yurtseven, fichado hace unos días como refuerzo hasta el final de la temporada.

Aunque no se ha especificado tiempo de baja de manera oficial, se espera que Garuba esté alejado de las pistas alrededor de un año. A finales de 2020, el exjugador 'merengue' Anthony Randolph sufrió la misma lesión que Garuba, también en el pie izquierdo, en un partido de Euroliga ante el Olympiacos. Reapareció 351 días después ante el Casademont Zaragoza.

Los blancos, con dos partidos pendientes para finalizar la primera fase de Liga Endesa, disputarán los 'playoff' como el líder de la competición. Si así lo desea, todavía podría acudir al mercado para reforzarse antes de las eliminatorias.

Scariolo ya advirtió que sería difícil competir sin Garuba

Atenas, la capital griega, volvió a convertirse, del 22 al 24 de mayo y diecinueve años después de su última edición allí, en el escenario de la Final a Cuatro de la Euroliga. El torneo concluyó con la conquista del Olympiacos de su cuarta corona europea, que confirmó su condición de favorito y anfitrión al hacer valer el liderato logrado en la fase regular.

El Real Madrid, castigado por las lesiones, peleó hasta el último segundo y rozó la gesta de tumbar al gran favorito, pero el conjunto griego supo resistir la presión y acabó llevándose la victoria en una final de infarto y con mucha polémica arbitral en los minutos finales.

Y algo ya intuía el técnico del Real Madrid, Sergio Scariolo, antes de la final por todas las bajas con las que contaba: "Afrontamos el partido con la conciencia de la dificultad que tendrá y con la ilusión para poder intentar ir en contra de este pronóstico tan generalizado y tan unánime". Quizás, sin las lesiones de Walter Tavares, Alex Len y Usman Garuba la historia griega hubiese tenido otro final.