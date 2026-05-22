Valencia Basket 90-105 Real Madrid: final 'Feliz' para los de Scariolo en un auténtico festival en Atenas

El conjunto madridista dominó la semifinal casi por completo. La lesión de Garuba fue la única nota negativa para los de Scariolo de un día en el que ambos equipos hicieron historia con sus puntos

El Real Madrid será el domingo el rival del Olympiacos en la final de la Euroliga tras derrotar, en el duelo entre equipos españoles de la segunda semifinal, al Valencia Basket, debutante en la fase decisiva del torneo y que no pudo contrarrestar el acierto exterior y el dominio en el rebote de su rival (90-105).

El equipo blanco buscará el domingo el que sería su undécimo título en la máxima competición continental mientras que el conjunto heleno persigue su cuarta corona tras las logradas en 1997, 2012 y 2013.

Una puntuación para la historia de la Euroliga

El Real Madrid se marchó al descanso venciendo al Valencia en la segunda semifinal de la Final a Cuatro de la Euroliga con un marcador de 56-62, estableciendo con esos 118 puntos combinados de ambos equipos en un nuevo récord que refleja la mayor cantidad anotada en una mitad de un partido de la Final Four en lo que va del siglo.Los blancos se quedaron a tan solo un punto de establecer un récord de mayor cantidad de puntos anotados en una mitad de la Final Four.

La nota negativa del Real Madrid la puso Garuba

Usman Garuba, jugador del Real Madrid, se retiró lesionado y con evidentes gestos de dolor este viernes en el primer minuto del último cuarto de la segunda semifinal de la Final a Cuatro de la Euroliga, que el conjunto de Sergio Scariolo disputa contra el Valencia Basket.

La lesión del pívot internacional español, que venía supliendo las ausencias de sus compañeros de posición Álex Lens y Walter Tavares, también lesionados, se produjo a falta de a falta de 9:08 minutos para la conclusión del encuentro, con un marcador de 86-73 favorable al Real Madrid.

En los 21:25 minutos que había disputado hasta su lesión, Garuba recogió un total de cinco rebotes y anotó dos puntos. El madrileño abandonó la pista cojeando ostensiblemente y ayudado por sus compañeros. Podría tener roto el tendón de Aquiles.

Al término del tercer cuarto, el Valencia perdió fuerza y el Madrid supo sacar provecho, llegando al último periodo con una ventaja de trece puntos, la más amplia del partido hasta ese momento gracias al dominico bajo aros, con diez rebotes ofensivos blancos durante esos diez minutos frente a uno solo de su rival.

el Real Madrid se quedó sin una de sus pocos pívots sanos, Usman Garuba, uno de los jugadores que se echó el equipo a sus espaldas por las ausencias de Tavares y Lens y que se retiró lesionado con evidentes gestos de dolor. Consiguió resistir aún así el Real Madrid, aunque llegará al partido decisivo con muchas carencias en la pintura.La lesión descolocó al equipo blanco y el Valencia supo que debía aprovecharlo. Apretó ante un rival que resistió como pudo los envites de un conjunto 'taronjas' que luchó hasta el final pero no pudo con un Madrid más acertado y que tiró de experiencia y tuvo en los 23 puntos de Mario Hezonja un seguro de vida.

Ficha técnica:

90 - Valencia Basket (28 + 28 + 17 + 17): Montero (15), Badio (4), Taylor (11), Reuvers (15), Pradilla (13) -cinco inicial-, Sako (6) Key (13), Costello (3), De Larrea (3), Thompson (3), Moore (-), Nogues .105 - Real Madrid (26 + 36 + 24 + 19): Campazzo (8), Abalde (5), Hezonja (23), Okeke (5), Garuba (2) -cinco inicial-; Lyles (17), Procida (), Maledon (12), Almansa (-), Deck (16), Garuba (2), Llull (-), Feliz (15).Árbitros: Robert Lottermoser, Mehdi Difallah, Olegs Latisevs. Eliminaron por faltas a Branco BadioIncidencias: Encuentro correspondiente a la semifinal de la Final a Cuatro de la Euroliga, disputado en el Complejo Olímpico de Deportes de Atenas (OAKA)-Telekom Center Athens, con capacidad para unos 18.300 aficionados (unos 800 del Valencia Basket y unos 600 del Real Madrid).