Valencia Basket - Real Madrid: horario, canal y dónde ver en TV y online la Final Four de la Euroliga 2025-2026

El conjunto taronja debuta en la gran fiesta de la máxima competición continental disputando su semifinal ante los blancos, que llegan con las bajas de Edy Tavares y Alex Len en la pintura

¡Ya está aquí! La Final Four de la Euroliga arranca este viernes 22 de mayo con las semifinales y las 20:00 horas tendremos el duelo español entre Valencia Basket y Real Madrid, o lo que es lo mismo, entre un debutante en estas lides y el equipo que más veces se ha proclamado campeón con hasta 11 títulos, el último de ellos en 2023.

Lo cierto es que ambas escuadras españolas llegan con gran ilusión. Los taronja están viviendo una temporada de ensueño que comenzó con la inauguración del Roig Arena, continuó con la conquista de la Supercopa y vivió enormes momentos con el desarrollo de la máxima competición continental, en la cual finalizaron segundos en fase regular para después lucirse contra Panathinaikos en cuartos de final. Los griegos, anfitriones de la 'Final a Cuatro', se pusieron 2-0 arriba, pero los chicos de Pedro Martínez fueron capaces de firmar una histórica remontada.

Ahora a los valencianos les llega la hora de la verdad frente a un Madrid con el que se han visto las caras en hasta seis ocasiones esta campaña. Empezaron ganando los dos primeros cara a cara, pero después han caído en cuatro encuentros consecutivos, el último de ellos en semifinales de la Copa del Rey por 106-108.

Las bajas para el Valencia Basket - Real Madrid

Pedro Martínez podrá contar con toda su plantilla, por lo que tendrá que hacer dos descartes antes del partido. Sergio Scariolo por su parte sabe desde hace tiempo que no contará con los lesionados Edy Tavares y Alex Len. Para cubrir estas ausencias en la pintura, los de la capital de España han firmado a Omer Yurtseven.

A qué hora es el Valencia Basket - Real Madrid del playoff de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Valencia Basket y el Barça, perteneciente al segundo partido de la serie de playoffs de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este viernes 22 de mayo a partir de las 20:00 horas en el OAKA de Atenas.

Dónde ver en TV y online el Valencia Basket - Real Madrid del playoff de la Euroliga

Este partido entre el Valencia Basket y el Real Madrid se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del Barça en el Principado de Mónaco se retransmitirá a través de Movistar Plus+ (dial 7) y M+ Deportes (dial 63).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA