Así queda la clasificación de la Liga ACB tras la victoria de Bilbao Basket y UCAM Murcia en la jornada 33

Real Madrid, Baskonia, Barça y Valencia Basket aplazaron sus correspondientes partidos en una jornada donde no ha habido grandes sorpresas

En una jornada marcada por la Final Four de la Euroliga, Unicaja y el resto de favoritos cumplieron con el guion previsto para esta 33ª parada del calendario en la Liga Endesa.

Bilbao Basket 86-80 Basquet Girona

El Bilbao Basket, de la mano de un extraordinario Melwin Pantzar, derrotó por 86-80 al Básquet Girona en el Bilbao Arena y defenderá su posición de 'playoff' en el partido de la última jornada de la fase regular de la Liga Endesa que le enfrentará al Tenerife en La Laguna.El base sueco brilló con 20 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias y 8 faltas recibidas para 32 de valoración, unos números a los que sumó un plus de energía clave para decantar un partido en el que también fue importante, con dos triples decisivos en el tramo final, Darrun Hilliard (18 puntos y 4/6 en T3).Por parte del Girona, que completó un buen partido, la extraordinaria actuación de Martinas Geben (15 puntos y 13 rebotes, 8 de ellos en ataque, y 28 de valoración) y la buena labor de Derek Needham (13 y 4 asistencias) no fueron suficiente para evitar la cuarta derrota consecutiva de lo de Moncho Fernández.

Hiopos Lleida 88-116 MoraBanc Andorra

El MoraBanc Andorra logró, a base de triples y mediante una gran actuación de Kyle Kuric, una victoria fundamental que lo sitúa fuera de los puestos de descenso ante un Hiopos Lleida que, ya salvado matemáticamente, no ofreció su mejor versión (88-116).Los ilerdenses hicieron un gran comienzo, pero el acierto visitante desde el perímetro (47 %) dio la vuelta al marcador y casi sentenció el encuentro a la media parte.Con este triunfo y la derrota del Casademont Zaragoza ante el UCAM Murcia, los del Principado salen de la zona de descenso antes de la última jornada de la liga regular.

fue el jugador más destacado para su equipo. Sin embargo, también cabe destacar los 7 rebotes de Justin McKoy y las 5 asistencias de Rafa Luz.Por parte de los locales, Oriol Paulí (18 puntos y 18 créditos de valoración) firmó otro gran partido, culminando uno de sus mejores finales de temporada a título personal.

Casademont Zaragoza 90-100 UCAM Murcia

El UCAM Murcia logró este domingo un trabajado triunfo fuera de casa ante el Casademont Zaragoza (90-100) que le permite aferrarse a su segunda plaza en la Liga Endesa y que pone en aprietos al conjunto aragonés, que tras la derrota se mete en zona de descenso.

Los rojillos jugaban en casa un importante duelo en el que necesitaban la victoria para huir del pozo, mientras que el UCAM Murcia llegaba al pabellón Príncipe Felipe con el propósito de defender su posición en la zona alta.

Joventut 86-79 San Pablo Burgos

El Asisa Joventut sumó su cuarta victoria seguida en la Liga Endesa tras derrotar por 86-79 al Recoletas Salud Burgos en un duelo sin nada en juego, con los catalanes ya en ‘play-off’ y los castellanos salvados matemáticamente.Un parcial de 16-11 en los últimos cinco minutos de partido, justo cuando los burgaleses lograron ponerse a tan sólo dos puntos de desventaja, fue clave para que la Penya se llevara la victoria número 21 de la temporada en liga.

Resultados de la jornada 33 de la Liga ACB

Unicaja 101-83 Río Breogán

Gran Canaria 80-87 Baxi Manresa

Covirán Granada 96-109 La Laguna Tenerife

Bilbao Basket 86-80 Basquet Girona

Casademont Zaragoza 90-100 UCAM Murcia CB

Hiopos Lleida 88-116 MoraBanc Andorra

Joventut 86-79 San Pablo Burgos

Clasificación de la Liga ACB tras la jornada 33

1. Real Madrid 26 - 6 (+266)

2. UCAM Murcia 24 - 9 (+216)

3. Barça 23 - 9 (+251)

5. Kosner Baskonia 23 - 9 (+219)

5. Valencia Basket 22 - 9 (+328)

6. Asisa Joventut 20 - 11 (+124)

7. Bilbao Basket 18 - 15 (-45)

8. La Laguna Tenerife 18 - 14 (+105)

9. Unicaja 17 - 15 (+46)

10. Río Breogán 15 - 18 (-76)

11. BAXI Manresa 15 - 18 (-155)

12. Bàsquet Girona 13 - 20 (-116)

13. Hiopos Lleida 12 - 21 (-220)

14. San Pablo Burgos 11 - 22 (-108)

15. Dreamland Gran Canaria 10 - 23 (-144)

16. MoraBanc Andorra 10 - 23 (-188)

17. Casademont Zaragoza 9 - 23 (-203)

18. Coviran Granada 6 - 27 (-300)